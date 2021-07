TIPS TIL HEGNAR: – Hegnar har flere ganger klaget over nullrente på pengene sine, og at alternativet er å kjøpe lange obligasjoner med risiko for kursfall. Hils ham og si at det er bare tull! Han kan faktisk få litt rente på pengene sine uten å gamble for mye, sier Brynjar Ellingsen. Foto: Iván Kverme