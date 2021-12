Avtalen startet med at 20 ledere fra Dubai tok en rundtur i Skandinavia for å lære mer om vår tillitsbaserte kultur. Senere ble Lego i Danmark og de norske selskapene Miles og FuelBox invitert til å holde foredrag for 250 ledere i Dubai, i håp om å hjelpe dem å nå visjonen om å bli «The Happiest City On Earth». De skreddersydde leder- og teamboksene på arabisk er i dag en del av myndighetenes Happiness Agenda.