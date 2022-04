– Stillingsannonsen fikk ekstremt god respons, og jeg er fornøyd med rekrutteringsprosessen, sier Ebbas mattehjelp-gründer Ebba Engen.

Med teft for business og litt hjelp fra mamma og pappa, bygger Engen nå en bedrift. Nå har hun lært av sine gründerfeil, som for eksempel at det tok lang tid å komme i gang med salg og hvilken rekrutteringsmetode som gir best resultat.

– Det er deilig å våkne opp og ikke vite hva dagen bringer. Jeg vil se hvor langt denne businessen kan ta meg, sier Engen.

