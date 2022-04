Gründer Svein Bognar har hatt ledende stillinger i næringslivet siden 80-tallet. Som 50-åring fikk han en sluttpakke, penger han brukte til å bygge seg opp som gründer. Nå satser han knallhardt på brokkolispirer i kapselform. – Det er kanskje det viktigste næringstilskuddet etter Omega 3, og den største spireproduksjonen i Europa foregår i Odalen, sier Bognar, som har støvsugd verdensmarkedet for dette og ruster seg til en bioaktiv brokkoli-revolusjon. Han er sikker på at 99 prosent av befolkningen vet hvor sunt brokkoli er, men at det er vanskelig å hente ut den terapeutiske helsegevinsten og effekten.

– Jeg har laget en plan for resten av verden, sier han i denne episoden av Gründerpraten.

Om Gründerpraten

