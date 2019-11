Blåruss fra Asker

Han startet som pikkolo. På Sheraton hotell Oslofjord smilte han pent og fraktet kofferter til gjestenes rom. Det var tilfeldig.

Lei av skole ville han i hvert fall ikke studere. Han gikk i stedet til hotellet og spurte “hva kan jeg gjøre her?”.

Christian Lunde Alder: 53 Sivilstand: Kjæreste, to barn Stilling: Adm. dir. i Visit Oslo Aktuell: Visit Oslo starter en stor internasjonal markedskampanje for å fronte Oslos tre nye museer. Bakgrunn: Ulike roller i Ving. Avsluttet som salgs- og distribusjonssjef. En jobb han også hadde i Rica Hotels. Adm. dir i Star Tour, salgsdirektør i Nordic Choice Hotels. Stortingets talerstol blir din. Hva tar du opp? Hva som skal til for å løfte reise- og opplevelsesindustrien til å bli en primærnæring i Norge. Det er den industrien som vokser mest i hele verden. Folk reiser ikke mindre, men smartere. Hvordan kan vi som nasjon utvikle det potensiale og sikre at industrien blir en mye større inntektskilde enn den er i dag. Hva bør Norge bruke mindre penger på? Byråkrati. Vi skal ikke glemme at byråkrati er viktig, men noen prosesser kan kortes ned ved hjelp av digitalisering og effektivisering. Vi har tross alt en digitaliseringsminister. Hva er din dårligste investering? Jeg er ganske bilinteressert og synes det er moro å skru. En gang ble jeg overbevist om å kjøpe en dritkul Fiat 1283p som ikke gikk. Selgeren sa det bare var noe småtteri som måtte fikses. Jeg skrudde på den i over et år og brukte opp alle pengene mine, pluss litt til. Til slutt måtte jeg skrote den. Både økonomisk og mentalt har det vært min dårligste investering. Det var jo ikke mange tusenlappene, men det var mye for meg den gangen. Hvilken bok vil du lese om igjen? I hverdagen leser jeg mye fag. I ferien tyr jeg til lettleste bøker og ender ofte med krim. “Millenium”-triologien til Stieg Larsson var veldig fengende. Jeg klarte ikke legge bøkene fra meg. Hvor går drømmereisen? Til Nord-Italia og Dolomittene på sommerstid. Da skal jeg dra med kjæresten min for å gå i fjellet, kjøre en kul italiensk bil og stikke innom noen vingårder.

– Jeg har ikke alle disse vekttallene fra studier. Det som har formet meg er utålmodigheten. Jeg har hele tiden utfordret sjefene mine til å gi meg nye oppgaver, sier Christian Lunde.

På hotellet ble han night manager, så bartender. Før den unge askerbøringen kom inn på befalskolen i marinen.

1,1 milliarder skatteinntekter

Nå sitter han i godstolen på et av møterommene til Visit Oslo. Hit inviterer han til lange samtaler og flere kaffekopper for å fortelle om alt reise- og opplevelsesindustrien bidrar med til samfunnet.

– Neste år tror vi industrien vil oppnå en verdiskapning på 20 milliarder kroner i Oslo.

Tallet har han servert byrådsleder Raymond Johansen. 40.000 personer jobber innen reiseliv i Oslo, som bidrar med 1,1 milliarder kroner i personskatteinntekter.

– Pengene går rett inn i kommunekassen og viser hvor viktig denne bransjen er for Oslo.

Tallene ser bare ut til å øke. Til og med september i år kan SSB fortelle om 4,3 millioner overnattingsdøgn i Oslo. I samme tidsrom i 2016 var tallet 3,8 millioner.

– Til nå i år er det 17 prosent flere solgte hotellrom sammenlignet med i fjor, fortsetter Lunde.

Det er godt nytt for en hotellbransje som gikk hardt ut i byggingen av nye rom. 12.500 rom er på kort tid blitt til 14.000.

– Det ble snakket om dommedag, men hotellene i Oslo har klart å absorbere veksten. Snittprisen holder seg bra.

Etter 30 år med reiseliv kunne jeg få jobbe med salg og markedsføring av en hel by

Støtter Bilfritt Byliv

Korpsmusikk trenger inn til møterommet. Kanskje en ny vei er stengt for biler. For i hovedstaden fortsetter utvikling av Bilfritt Byliv.

– Rent ideologisk er Bilfritt Byliv bra for byen, men for oss er det viktig å presisere at byliv er målet. Bilfritt er et virkemiddel.

Han synes det kan gå litt fort. Politikere med dårlig tid som skal vise velgerne handlekraft. I den ferske byrådserklæringen savner han et punkt. Fremkommeligheten til turbusser i sentrum.

FLERE KOMMER TIL OSLO: Christian Lunde kan glede seg over en markant økning i antall overnattinger i Oslo. Foto: Iván Kverme

– De fire største hotellkjedene bruker 9.750 busser i løpet av et år for å frakte gjester til og fra hotellet. Cruisenæringen brukte 1.500 busser til sine utflukter med passasjerer. Det står ingenting i erklæringen om hvordan dette skal løses.

Han har vært tydelig på at kommunen mangler en reiselivsplan, en strategi for hvordan Oslo skal håndtere den voksende turismen. I den ferske byrådserklæringen finner han håp.

– Slik jeg tolker den er det nå planer om å utvikle en reiselivsstrategi. Det er et fantastisk grep, og et stort skritt i riktig retning.

– Hva bør strategien inneholde?

– Mange elementer må inn der. Kommunen vil nå nullutslipp innen 2030. Hvordan vil det påvirke Oslo som reisedestinasjon fremover? Hvordan skal vi håndtere cruiseskipene? Skal ikke de være her?

På det siste spørsmålet er det fristende å svare nei. Byrådet ønsker i hvert fall å fjerne tre av fire cruiseanløp i Oslo.

– Det er en dårlig idé. Vi tror på cruise som et viktig ben for reiselivsindustrien.

Cruise og bybading

Byrådets plan er å åpne kaiene for byens befolkning. Flere plankestrender, stupetårn og flytende badstuer. Utenlandske aviser skriver om Oslofolket som svømmer i vannet og slapper av i en flytende sauna. Også Lunde og kollegene bruker bading i Oslofjorden aktivt i sin markedsføring av byen.

– Kan cruise og bybading forenes?

– Ja, absolutt. Hvis cruiseskipet ligger til kai med en skrubber eller landfast strøm. Oslo, som en bærekraftig miljøhovedstad, kan påvirke cruisenæringen. Skipene bør få komme, men på byens premisser.

Forurensing er én ting. Cruiseturistenes omdømme er en annen. I en saueflokk så stor at Trygve Slagsvold Vedum får hjemlengsel, busses de til Vigelandsparken for en spasertur, før de vender tilbake til båten for nok et “all inclusive”-måltid. Pengene blir igjen på båten.

– Det stemmer ikke helt overens med vår opplevelse. For mange bedrifter i Oslo og omegn er cruiseturistene en viktig inntektskilde.

Han nevner museene. Vikingskipet hadde i fjor 600.000 besøkende. 10-15 prosent av dem kom med buss fra et cruiseskip.

Jeg vil ikke sitte som 65-åring og angre på at jeg ikke brukte nok tid sammen med barna mine

La fremtidsplan på afterski

Historien som befal i marinen ble ganske kort. Han fikk tilbud om å starte på sjøkrigsskolen, med to års skolegang og to påfølgende pliktår. Men å binde seg opp for fire år ble for mye for en rastløs 20-åring.

Under en skiferie i Bad Gastein kom neste tilfeldige sving i yrkeskarrieren. På afterski kom Lunde i prat med en av guidene alpelandsbyen.

– Det virket dritkult. Jeg sendte en søknad med en gang jeg kom hjem.

Fire måneder senere startet han i Ving, som destinasjonssjef i Hellas om sommeren og i Østerrike og Italia om vinteren. Det som skulle være ett år, ble til fem.

– En drømmesituasjon for en gutt tidlig i 20-årene. Jeg hadde ingen forpliktelser.

14 år senere satt han som salgs- og distribusjonsansvarlig da han takket for seg for å begynne i Rica Hotels.

BLITT HEADHUNTET TIDLIGERE: Christian Lunde måtte oppdatere en 15 år gammel CV da han søkte på jobben som adm. dir. i Visit Oslo. Foto: Iván Kverme

Markedsføringsstunt i utlandet

Han synker litt ned i stolen. Vi har spurt om Visit Oslo er en gren av Visit Norway. Rynken i pannen forteller at antagelsen hører hjemme dypt nede i Oslofjordens avgrunn. Visit Norway er statlig, en gren av Innovasjon Norge og Næringsdepartementets verktøy for å markedsføre Norge. Visit Oslo er privateid med partnere og aksjonærer fra reise- og opplevelsesnæringen.

– Vårt hovedoppdrag er salg og markedsføring av Oslo. Vi er et “non profit”-selskap, et bindeledd mellom det offentlige og private. Målet er høyere omsetning.

Med på laget er blant andre alle hotellene, 50 restauranter og restaurantkjeder, Oslo S Utvikling, Selvaag, Hav Eiendom og nesten alle museene.

Disse bidrar med 15 millioner kroner til Visit Oslo i år, men Visit Norway og Innovasjon Norge åpner også pengesekken når Lunde søker midler til ulike prosjekter.

For eksempel når Visit Oslo skal kjøre et markedsføringsstunt i utlandet i forbindelse med åpningen av Deichman, Nasjonalmuseet og Munchmuseet.

– Vi mener alle trenger en wingman for å nå sitt fulle potensiale. Det gjør også Oslo. Som byens wingman skal vi være besøksnæringens og byens sterkeste støttespiller. I den beste filmen skal vi ha den beste birollen.

En Oscar for svevende ordbruk er i hvert fall på vei.

– Jeg skjønner at det kan oppfattes litt diffust, men det er det vi ønsker å være. Vi skal være navet mellom det offentlige og private.

Sa ja til Stordalen

Etter seks år i Rica Hotels ringte en tidligere kollega fra Ving. Han jobbet nå for konkurrenten Star Tour (nå Tui), og lurte på om Lunde kunne tenke seg å bli administrerende direktør.

– Det føltes rart etter 14 år hos konkurrenten, men de seks årene imellom gjorde det lettere. Og det var jo en kjempespennende mulighet.

Han fikk ansvar for Norge, men jobbet også internasjonalt. «Sjukt mye reising», som han selv beskriver det.

– Vi fikk virkelig fart på den butikken.

Han ble tilbudt en ny rolle i London, men skliende inn fra siden, sannsynligvis med musikk og trampeklapp, kom Petter Stordalen og Nordic Choice Hotels.

– For meg er det viktig å ha det gøy på jobben. Jeg har ikke noe mål om å nå dit, eller gjøre noe spesielt, før jeg pensjonerer meg. Sett fra utsiden virket det veldig spennende å jobbe for Stordalen.

Lunde takket med andre ord ja til stillingen som salgsdirektør. I løpet av to et halvt år ble 160 hoteller til 184. Når det så fulgte omorganisering i selskapet fikk Lunde lyst til å gjøre noe annet. Jobben som administrerende direktør i Visit Oslo var ledig. Denne gangen kom det ingen telefon, han måtte søke selv og oppdatere en utdatert CV.

– Jeg fulgte hjertet. Etter 30 år med reiseliv kunne jeg få jobbe med salg og markedsføring av en hel by.

Hytta er mitt fristed. Vi har med luftgevær og skyter på blink, setter opp gapahuk og fisker fjellørret

Fly både mulighet og trussel

Konsulentselskapet Menon har på oppdrag fra NHO Reiseliv analysert og kartlagt reiselivets betydning i Oslo.

Selv om mange turister finner veien til fjorder på Vestlandet og nordlys i Nord-Norge, står fortsatt hovedstaden for 20 prosent av gjestedøgnene i Norge.

Oslo er ofte et start- og sluttpunkt for reisen rundt i Norge.

– Hvis vi får de gjestene til å bli en eller to netter ekstra har vi gjort mye, mener Lunde.

Nye hoteller, nye flyruter og nye museer trekker Menon-rapporten frem som muligheter for Oslo.

POSITIV: Christian Lunde sier ja til Airbnb, cruiseskip og Bilfritt Byliv. Foto: Iván Kverme

Sterk konkurranse fra de andre skandinaviske hovedstedene, lønns- og kostnadspress og miljøbevissthet rundt flyvning blir sett på som utfordringer.

– Vi har ikke hatt den samme flyskam-debatten her som i Sverige. Tall fra Oslo Lufthavn viser at ankomstene ikke går ned. Avinor jobber også aktivt med bærekraft.

– Hvordan vil du beskrive utvikling for Oslo som reisedestinasjon?

– Veldig bra. Vi skal ikke langt nedover i Europa før mange ikke har hørt om Oslo, men med langsiktig jobbing har vi fått økt kjennskapen til, og kunnskapen om, byen.

Lunde nevnte 20 milliarder i verdiskapning. I det tallet ligger overnatting, mat og drikke, formidling, museer, attraksjoner og transport tilknyttet besøkende. SSB-statistikk ligger til grunn.

– Vi kan ikke være helt sikre på tallet før i 2020-21 når alle SSB-tallene er inne, men vi nådde 17 milliarder i fjor og er ganske sikre på at vi nærmer oss 20 i år. Det er vekst i hotellrom, og vekst for museer og restauranter.

Finner roen på hytta

Selv reiser han til hytta på Hardangervidda så ofte som mulig. Ved hjelp av googling, nysgjerrighet og snekkere fikk han bygd en egen kraftstasjon til hytta med solceller og en batteribank.

Men der stopper også det moderne preget. Det er ikke innlagt vann, ingen TV, bare brettspill og gode samtaler.

– Hytta er mitt fristed. Vi har med luftgevær og skyter på blink, setter opp gapahuk og fisker fjellørret.

Hans farfar navnga hytta Finneroe.

– En av sønnene mine spurte meg hvorfor det var så mange stjerner på himmelen der. Det er midt på vidda, ingen lysforurensing. Og det er helt stille. Vi kan bare lytte til stillheten.

Han er en engasjert pappa for sønnene på 13 og 18 år. Da eldstemann var aktiv i hockeymiljøet var pappa speaker på hjemmekampene og, merkelig nok, reiseansvarlig på alle cupene. Nå er han lagleder for fotballaget til yngstemann.

– Jeg vil ikke sitte som 65-åring og angre på at jeg ikke brukte nok tid sammen med barna mine. Tiden går så fort.

Blir varm om hjertet

Nå skal snart 18-åringen inn i forsvaret. En ny epoke starter for familien.

– Det du kan om foreldreskap er det du har opplevd selv. Du ser hvilke elementer du vil ta med videre, og hva du ikke vil ta med. Mine sønner deler ting med meg som jeg aldri vurderte å dele med min far. Jeg blir varm om hjertet når de setter seg ned med meg og er så åpne og ærlige om alt mulig.

Plutselig tar livet en uventet retning. For 12 år siden fikk faren hans hjertestans i skiløypa og erklært død da helsepersonell kom til stedet.

– Min eldste sønn hadde et veldig nært forhold til far. Det var en tøff prosess. Et sjokk for hele familien.

Vinteren har tatt grep om hovedstaden. Men fortsatt bades det i Oslofjorden ved flytende badstuer. Lunsjen kan spises på Vippa med mat fra alle verdens hjørner. Drinken finner du på Grünerløkka. Utlendingene har talt. Trauste Oslo er blitt trendy.