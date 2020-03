EY-sjefen sa takk og farvel til et overfladisk liv på Frogner

Halden

– I mange år levde jeg et overfladisk liv på Frogner. Vi hadde en stor leilighet med en Porsche og en Range Rover i garasjen. Jeg hadde personlig trener og var fast gjest i hudpleiesalongene. Jeg brukte mye penger på å holde den livsstilen. Men det gjorde meg ikke lykkeligere. Nå har jeg funnet det som passer meg, sier Christin E. Bøsterud.

Hun er Erik Mamelunds etterfølger som sjef for EY i Norge.

Nordavinden suser i det store eiketreet på gårdsplassen på Sørbrøden Gård, rett utenfor Halden. Treet er stort og sjarmerende. Men det er også en typisk eik. Krokete, usymmetrisk og litt sær. Ikke perfekt, men fullt av liv. Biologer har funnet ut at et gammelt eiketre kan gi liv til så mange som 1500 ulike arter.

– Vi har over 40 store eiketrær på gården, sier Bøsterud stolt.

Noe av det første hun gjorde da hun kom til Sørbrøden var å rydde et skogholt. Buskaset ble fjernet. Det som sto igjen var en av Østfolds vakreste eikelunder. Skjønnhet på en annen måte enn den du finner i en salong.

Det tok ikke lang tid før det ringte på døren. Treentusiaster fra hele Østlandet ville se eikelunden.

Historie skrevet av menn

For Bøsterud var det ikke nok å lykkes som advokat, bli partner i ung alder og nå toppen av norsk næringsliv. Tilværelsen må bestå av noe mer. Et pusterom. Derfor endte hun for ti år siden opp som eier av Sørbrøden Gård sammen med ektemannen. Og nysgjerrigheten sendte raskt Bøsterud ned i gamle bygdebøker. Gården er omtalt allerede på 1600-tallet. En av de tidligere eierne het Johan Hansen Sørbrøden. Han var medlem av riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Han var også en velkjent omreisende predikant, god venn med Hans Nielsen Hauge.

– Haugianerne brukte å samle seg der nede i eikelunden.

Det er likevel noe som provoserer Bøsterud når hun leser seg opp på gårdens historie.

– Det står ingenting om kvinnene!

Denne uken gikk adm. direktør for EY i Norge på scenen under She Conference. Hun tar mangfoldsarbeidet i norsk næringsliv på pulsen gjennom She Index, som er blitt til i samarbeid med She Community.

– Vi ser en veldig positiv trend. Flere selskaper deltar og engasjementet er stort, særlig i de større bedriftene.

She Index er blitt en slags fasit. Noen steder går det fort. Andre steder går det tregt.

– I teorien er det mye som fungerer. Kjønnsbalanse er ikke hjernekirurgi. Det er veldig solid forskning som underbygger at mangfold lønner seg. Det gir økt kundetilfredshet, ansatte blir mer fornøyde og det påvirker også de finansielle resultatene. Kjønnsbalanse er sunt på alle nivåer. Likevel er det tungt å få med alle. Det er til tider utfordrende.

Christin E. Bøsterud Alder: 55 år Sivilstand: Gift med Morten Stilling: Adm. direktør i EY Norge Aktuell: Publiserer She Index Bakgrunn: Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, pluss diverse etterutdanning. Skatteetaten, PwC, Partner i Andersen Legal. Diverse lederstillinger i EY i Norge og Norden. Stortingets talerstol blir din. Hvilken sak tar du opp? Nå må Stortinget ta inn over seg at vi har fått et nytt og moderne arbeidsliv. Arbeidsmiljøloven er overmoden for en modernisering. En ansatte som løper avgårde litt tidligere for å hente i barnehagen, men så setter seg ned for å jobbe på kvelden havner i en vanskelig situasjon. Denne personen skal egentlig vente 11 timer med å gå på jobb. Loven er ikke tilpasset virksomheter som oss. Hva bør Norge bruke mindre penger på? Lokale signalbygg. I mitt område har vi Solbergtårnet som endte opp med å bli Norges dyreste rasteplass. Man må se på motivasjonen for slike byggverk. Ingen politikere skal bygge monumenter over seg selv. Hva er din dårligste investering? Jeg har alltid vært opptatt av og brukt veldig mye penger på bil. Nå bruker jeg ikke fullt så mye penger på bil. Hvilken bok vil du lese om igjen? Jeg leser bøker utelukkende for å slappe av. Jeg kan sluke krim. Det betyr at jeg ikke husker alt jeg har lest. Jeg leser i alle fall aldri en bok to ganger. Hva er ditt drømmereisemål? Jeg har reist utrolig mye, men har fortsatt til gode å se Brasil.

Gender Gap-rapporten fra World Economic Forum sier at det fortsatt er 200 år til det er full likestilling mellom kjønnene på det økonomiske området globalt sett. Det er ikke lystig lesning. Det som holder humøret oppe hos Bøsterud er at stadig flere vil måle kjønnsbalansen og forsøke å gjøre noe med den.

– EY har sitt eget program som heter Women Fast Forward. Nå har mine kolleger i nabolandene sett at vi lykkes med She Index og de vil gjerne etablere det samme hos seg. I Sverige, Danmark og Finland.

STÅR IMOT: Hun ble partner i advokatbransjen i ung alder og har alltid vært en kvinne blant menn. Nå er hun også blitt vegetarianer blant kjøttprodusenter. Foto: Andreas Klemsdal

Doktorgrad i likestilling

Hun byr på kaffe i sin egen arbeidsstue. Det er en liten bygning som er bygget opp fra en ruin etter at gården ble kjøpt. Med vinduer på alle fire sider kan hun se naturen i 360 grader.

Her ble deler av doktorgraden hennes til, en doktorgrad som ser på kjønnsbalansen på toppledernivå, fra et kristen-etisk ståsted. Graden er avlagt ved et universitet i Sør-Afrika.

– Gaming er spådd å legge grunnlaget for mye av utviklingen av fremtidens teknologi og tjenester. Under VM i Fortnite var samtlige deltakere gutter. Kan det vokse frem nye ulikheter som vi ikke ser i dag?

– EY følger de unge tett, da vi ansetter 120 til 130 nyutdannede hvert år. Jeg er stort sett veldig optimistisk. Mange unge forstår ikke hvorfor vi driver med tiltak som She Index, for de ikke kjenner seg igjen i ubalansene som vi har slitt med historisk. Men samtidig ser vi at enkelte utdanninger ikke får nok kvinnelige søkere. Da kan vi på sikt få et problem.

– Kjerstin Braathen i DNB, Hilde Merete Aasheim i Hydro, Kristin Skogen Lund i Schibsted og deg selv. Vokser det nå frem et nytt og mektig nettverk i Norge?

– Jeg ville ikke vært veldig bekymret for det. Kvinner bygger nettverk på en annen måte, vi bygger ikke nettverk for å utelukke andre.

– Et av de viktigste budskapene fra SHE er at kvinner også må bli eiere. Du har hatt høy lønn over flere tiår. Har du sørget for å bli en investor?

– Det er begrenset hva jeg som partner i EY kan investere i. Vi må være uavhengig til enhver tid. Av den grunn kan jeg ikke handle på børsen. For meg ble det naturlig å investere i eiendom.

Bøsterud har derimot en forkjærlighet for å gi bort pengene. Gjerne til dyr. En av de heldige er Foreningen for omplassering av dyr (FOD).

– FOD får jevnlige julegaver. Også er jeg veldig fan av Solplassen. Det er et hjem for de hundene som er for gamle eller syke til å bli omplassert.

Det er en hjertesak som hun håper å fylle tiden med den dagen hun går av som sjef for EY.

– Jeg har en drøm. Jeg har fryktelig lyst til å lage et senter som kan ta vare på gamle hester. Jeg har lest meg opp på det, så får vi se.

Christin Erichsen Bøsterud. EY Norge Foto: Andreas Klemsdal

Vegetarianeren og grisebonden

Ingen steder er mangfoldet mer åpenbart enn utenfor vinduene på skrivestuen på Sørbrøden Gård. Bøsterud er vegetarianer og elsker dyr. Nå er hun omgitt av kjøttprodusenter.

– Der borte er det griseproduksjon, på den gården er det eggproduksjon og litt lengre ned er det lam, sier hun og peker rundt seg.

Hun mener vi må være bevisste på at mangfold ofte skremmer oss. Det ligger i menneskets natur.

– Vi har det i ryggmargen at vi skal være forsiktig med det vi ikke kjenner og det som er ulikt oss selv. For urmennesket var det en avgjørende refleks. Men nå har vi altså omfattende forskning som viser at innovasjon skjer i samspillet mellom mennesker med ulik bakgrunn.

Smitteeffekten

Coronaviruset er på full fart inn i norsk næringsliv. Bøsterud bekrefter at EY opplever pågang fra kunder etter den nye virusvirkeligheten.

– Vi har fått henvendelser. Vi er opptatt av at vi ikke skal kommersialisere på den krisen som nå rammer mange bedrifter, sier hun.

Bøsterud er forsiktig optimist.

– Signalene i løpet av uken fra Kina har vært positive. Vi skal også være forsiktig med å overreagere. Vi har et ansvar for at samfunnet ikke stopper opp.

Hun mener at vi ikke må skru igjen pengekranen nå. Det er uetisk.

– Jeg mener vi har et etisk ansvar for å fortsette å bruke penger. Jeg er ingen tilhenger av overforbruk. Men forbruk.

Det motsatte er i alle fall feil.

– Hvis man velger å salte ned penger på en fet konto i slike tider, så gjør man det først og fremst av hensyn til seg selv. Er det riktig? Jeg mener man bør bidra til å holde hjulene igang.

Flere kriser

Bøsterud har opplevd kriser før denne. Hun startet arbeidslivet i Skattedirektoratet, fortsatte i PwC før hun fikk en god jobb i Andersen Legal. Det var rett før Enron-skandalen fikk hele Arthur Andersen-systemet til å rakne.

Bøsterud var allerede blitt partner, den yngste og jobben nå ble å rydde opp. Hun fikk oppdraget med å avvikle den norske advokatdelen og samtidig gjøre det hun kunne for å unngå mulige krav fra amerikanske myndigheter eller tidligere Enron-aksjonærer.

Jobben tok tre år.

Men det lønner seg å fullføre. I EY har hun gått gradene helt til hun for noen år siden fikk ansvaret for advokat-delen av selskapet i det de kaller EMEIA- området, som omfatter 98 land.

I dag er hun blitt ansvarlig for Norge, med over 2.000 ansatte og 31 kontorer.

En veldig annerledes lederoppgave enn å lede et konsern med fabrikker eller produksjon.

– EY er eid av partnerne. Jeg er omgitt av eierne hver dag. Det kan fortone seg litt som en evig generalforsamling. Det er jo en modell som krever både åpenhet men også innimellom en litt hard hånd. Selv om du er partner i en kunnskapsbedrift så kan du ikke være med å bestemme alt.

På gården er det ingen partnermodell. Her er det elementene som bestemmer.

Ta for eksempel jorden.

– Vi pløyer så lite som mulig. Vi forsøker å unngå å bearbeide jorda og sår direkte. Det gir resultater. Jordprøver viser at det er mer meitemark i det øverste laget, sier bonden.

Eller dyrene.

– Jeg blir glad av å se rådyrene gå rundt her. For en stund siden fant jeg en kattunge oppi skogen. Den har fått spisestuen. Hunden vår, Daga, er ikke så veldig begeistret.

Eller naboene.

– Jeg er vegetarianer, mens mannen min spiser kjøtt. Jeg tror naboene har fått med seg at jeg ikke er tilhenger av at det drives utstrakt jakt i området. Vi har nok litt ulikt syn på endel ting, rundt her, innrømmer toppadvokaten.

De hadde to ansatte på gården, et ektepar. Men etter at den ene ble syk har de ikke lenger hjelp.

– Det har vært mye hardt fysisk arbeid i det siste. Men det skal jo være sunt.

Intervjuet starter og slutter ved eiketreet på gårdsplassen. Eik har gitt liv til så mye. Osebergskipet og Gokstadskipet ble bygd av eik. Starten på Norge som skipsfartsnasjon begynte med dette treslaget. På 1500- og 1600-tallet ble store deler av den norske eikeskogen rasert på grunn av båtbygging. Men noen trær står igjen og minner oss om mangfoldet.

Og Bøsterud har rundt 40 hul-eik (mer enn tre meter i omkrets) og over 100 rekrutteringstrær.

– Dette livet er verdt noen timer på toget.