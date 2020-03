Har 790 ledige rom. Han er sjefen for Norges tommeste hotell

André Schreiner Alder: 50 år. Sivilstand: Samboer, to barn og ett bonusbarn. Stilling: Adm. direktør for Clarion Hotel The Hub. Aktuell: Clarion Hotel The Hub er ett år og vi er i en stor krise for reiselivet og næringslivet i Norge. Bakgrunn: Master i business and marketing, jobbet i hotellbransjen fra han var 12 år.

Stortingets talerstol blir din. Hva tar du opp? Akkurat nå tar jeg opp den meget alvorlige situasjonen næringslivet er i, og at man trenger direkte støtte for bortfall av alle inntekter for mange bedrifter. Hvis det ikke skjer, har vi ingen bedrifter i disse sektorene når krisen er over. Hvis vi ikke var i en krise, ville jeg tatt opp effektivisering av offentlig sektor, samt gode, stabile rammevilkår som støtter opp under videre vekst i næringslivet og sysselsettingen. Hva bør Norge bruke mindre penger på? Om vi skal bruke mindre penger, eller stabilisere bruken, kan nok diskuteres, men vi må bli mer effektive i offentlig sektor. Bærekraften for denne sektoren vil bli mer begrenset i tiden fremover. Hva er din dårligste investering? Ha-ha! Det var vanneksport på 90-tallet i en tidlig fase og et konsept som ikke var godt nok utviklet. Hvilken bok vil du lese om igjen? Christer Olsson har en meget god måte å uttrykke lederskap på, og han gir god input. To av titlene jeg kan anbefale, er «Du lekker det du tenker» og «Du lever så lenge du lærer». Hvor går drømmereisen? Ja, det er jo ikke så lett akkurat nå, men jeg har mange steder jeg gjerne vil tilbake til, eller som jeg vil oppleve. Akkurat nå vil den gå til Norge og Skandinavia for å ta vare på vårt fantastiske reiseliv. Av de mer eksotiske stedene, er Mauritius og Sør-Afrika fantastisk. Jeg hadde en flott reise hjem fra mitt andre hjemland Østerrike for et par somre siden. Det vil jeg gjerne gjenta så ofte som mulig. Golf, fantastisk mat og drikke og ikke minst hilse på familien igjen.

Det kunne vært virkelighet, katastrofefilmen «Viruset» med Kristoffer Joner i hovedrollen. Norges paradegate er tilnærmet folketom. De fleste butikkene er stengt ned med grått gitter og en lapp som forklarer de låste dørene med smittefare. Hele verden kjemper nå en kamp mot en usynlig fiende. Filmen er påfunn. Resten er dessverre høyst reelt.

– Det er dramatisk. En slik dramatikk har vi aldri tidligere sett. Vi mister alle våre inntekter. Få bedrifter i Norge er bygget for å drive videre uten kunder og inntekter over tid, sier André Schreiner.

Vi sitter på den stengte restauranten Norda i toppetasjen på Clarion Hotel The Hub, hotellet som eies av Petter Stordalen og Varner-brødrene. Schreiner er en preget hotelldirektør.

– Jeg pleier å være en ekstremt blid og positiv person, men det som foregår nå, gjør noe med meg. Det har store konsekvenser for alle jeg kjenner.

Hotellet har redusert de 220 årsverkene til 15. All kommersiell drift er borte. De få gjestene på hotellet er enten på jobb, i karantene eller kan av andre personlige grunner ikke bo der de pleier.

Dette handler ikke om hytter og hjemmekontor

Schreiner tar en slurk sukkerfri Coca Cola. Det har ingen annen effekt enn å slukke tørsten. Han ser heller ingen effekt av en del politiske beslutninger som er fattet:

– Når regjeringen reduserer den lave satsen for merverdiavgift fra 12 til 8 prosent, forutsetter de et marked som kan dra nytte av dette. Det har ingen hjelp når markedet er null. Da trengs det direkte støtteordninger, og dette gjelder ikke bare vår bransje. Alternativet er et bankvesen med en hel portefølje av konkursbo. Så dramatisk er dette. Når tiden er inne, må politikerne være like tøffe til å åpne opp som de var til å stenge ned. Da nytter det ikke å nøle.

Genetisk hotellmann

Selv har Schreiner aldri nølt når det gjaldt yrkesvalg. Han vokste opp i en hotellfamilie. Hans far var kjøkkensjef på City i Fredrikstad i en mannsalder, og han var også på kokkelandslaget.

– Jeg ble bitt av hotellbasillen ekstremt tidlig. Jeg hadde sommerjobb på hotell fra jeg var 12 og jobbet fast i helger fra jeg var 15. Om det er en god innføring i faget, eller om jeg er helt ødelagt, er kanskje mer usikkert…

Schreiner var også en habil fotballspiller, men da han forsto at han ikke kunne nå helt til topps, valgte han å bruke hodet til mer enn å nikke ball og tok en master i business og markedsføring.

– Et godt faglig fundament sammen med praktisk erfaring var et riktig valg for meg.

Siden 1997 har han jobbet i Nordic Choice. Han startet i Hardanger, før han åpnet Quality Hotel i Sarpsborg. Der var han i ti år, etterfulgt av fem år på hovedkontoret sammen med Stordalen og Silseth, hvor han var kjededirektør for resort-hotellene.

– Så ville jeg gjøre noe annet. I Nordic Choice skifter vi roller alle veier, og jeg ville jobbe mer med storby og prosjekter. Jeg spurte rett og slett om det dukket opp en mulighet...og det gjorde det her.

Skjønt å kalle det et prosjekt er i beste fall en underdrivelse. Vi snakker om hotellet hvor første spadetak ble tatt i 1949. Oslo ble tildelt OL i 1952, og byen trengte hotellkapasitet. Julen 1951 sto Hotel Viking klart, og i februar året etter ble hotellet brukt som innkvartering for pressen. Da kostet et enkeltrom 16 kroner og et dobbeltrom 26 kroner. Det var heftig standard; det var både telefon, radio og automatisk brannvarslingsapparat på rommene. De fleste rommene kunne også skilte med eget toalett og dusj.

Et historisk godt forhåndssalg

I 2015 kjøpte Petter Stordalen og Varnerbrødrene hotellet, som både hadde vært Sara Hotel og Royal Christiania, av DNB for 1,8 milliarder kroner.

– Jeg var med å drifte hotellet fra 2014. Vi stengte dørene i 2016. To år, to måneder og ytterligere 2 milliarder kroner senere, åpnet Clarion Hotel The Hub i mars i fjor.

HOTELLHISTORIE: Første spadetak ble tatt i 1949. Oslo ble tildelt OL i 1952, og byen trengte hotellkapasitet. Julen 1951 sto Hotel Viking klart, og i februar året etter ble hotellet brukt som innkvartering for pressen. Da kostet et enkeltrom 16 kroner og et dobbeltrom 26 kroner. Siden da har hotellet både vært Sara Hotel og Royal Christiania. Foto: Iván Kverme

Før de åpnet dørene hadde de allerede solgt for over 300 millioner kroner. 117.000 gjestedøgn var bestilt. Ingen hotell i Norge har vært i nærheten av et slikt forhåndssalg, kunne Petter Stordalen informere om i serien «Hotelleventyret» som gikk på TVNorge i fjor.

– Det var en fantastisk salgsprosess med et herlig team. Det lå et spennende, strategisk arbeid bak dette: vi bestemte oss for å gå bredt ut internasjonalt, i tillegg til at vi samarbeidet med Visit Oslo. Trafikken til hovedstaden økte.

– Hvordan har det første året gått?

– Da vi åpnet i mars i fjor, var det tungt. Bygget var ikke helt ferdig, og dagen vi åpnet fikk vi en ekstremt stor vannlekkasje. Men vi kom oss raskt på bena, og i juni var vi fullt oppe å stå. Høsten ble også helt fantastisk, med masse spennende eventer og arrangementer. Siden august hadde vi også fulle hus hver fredag og lørdag på grunn av weekend-trafikken til Oslo, så vi må ha truffet en nerve, sier Schreiner, som legger til at blant de individuelle gjestene, kommer 40 prosent fra utlandet. Totalt er rundt en av fire gjester på hotellet internasjonale. Og det er også staben. De 220 årsverkene utføres av ansatte fra over 70 nasjoner.

Direktør, jeg? Nei, det går ikke

Schreiner har halve sin familie i Østerrike. Han lærte to språk, to kulturer og han sier det har gitt ham en bredde i måten å tenke på. På hotellet er han bare André. Hverken direktør eller Schreiner.

– Det er viktig for meg som leder. Vi er ett team som har ulike roller og er likeverdige på alle måter. Det handler om å skape tillit og gjensidig respekt for å få et effektivt og kreativt team. Hvis vi ikke får til det, får vi redde ansatte, og det er ikke heldig.

50-åringen er en selverklært hotell-nerd og har plukket opp et og annet tips på veien:

– Som ung leder var jeg opptatt av løsninger og gikk for dem. Nå har jeg lært mer. Blant annet å lytte og la mine kolleger komme til ordet. Det skaper større dynamikk, og når teamet eier løsningene fungerer det mye bedre.

Han tar nok en slurk mineralvann og skuer ut over Oslo by, peker ned på Jernbanetorget og forteller at det i løpet av et døgn beveger seg rundt 250.000 mennesker over plassen. I dag kan vi telle dem på to hender.

– Oslo er blitt en spøkelsesby!

Hva nå?

Gjestene uteblir. Inntektene uteblir. De ansatte er permittert. Hver eneste en av dem har vært i individuelle samtaler og fått hjelp inn i Nav-systemet.

PREGET, MEN FORSØKER Å HOLDE BEGEISTRINGEN OPPE: Nordic Choice har en fantastisk kultur, og vi støtter hverandre så godt vi kan. Og vi hjelper dem som er permittert med å sette opp kontaktgrupper. Rollene nå er underordnet, sier Schreiner. Foto: Iván Kverme

– Det har vært en krevende jobb å få til dette. Men det er rørende å se hvordan de ansatte har en forståelse av hele situasjonen. Det har ikke vært noe bråk, men mye tårer og mange som er lei seg. Og det er vondt å se, for vi vet jo hva det betyr for deres private situasjon. Denne situasjonen vi er oppe i nå, forklares jo ikke med at folk har gjort en dårlig jobb. De bedriftene som finnes i Norge i dag, består jo nettopp fordi folk gjør en god jobb. I denne situasjonen må vi ikke glemme at enkeltmennesket er viktigst. Vi går på med energi, mot og begeistring, men vi kan ikke underslå hvilken situasjon vi er i.

– Hvordan klarer du å beholde begeistringen nå?

– Gjennom hverandre. Nordic Choice har en fantastisk kultur, og vi støtter hverandre så godt vi kan. Og vi hjelper dem som er permittert med å sette opp kontaktgrupper. Rollene nå er underordnet. Vi står sammen, og da inkluderer jeg kolleger i andre selskaper, sier mannen som også sitter i styret i NHO Reiseliv.

Engasjementet er det ingen som skal ta fra ham. Og galgenhumoren.

– Jeg husker den gangen vi hadde gjester på dette hotellet, jeg. Det var en fin tid.

– Hva nå?

– Vi har behov for kloke og besluttsomme politikere fremover. De må følge opp med tiltak. Danmark har for eksempel kommet med tiltak som direkte hjelper for å dempe tapene og betale regningene. Uansett hva det kommer til å koste, vil det bli ekstremt mye billigere enn alternativet. De som driver bedrifter i dag, må tas hånd om. De bedriftene må være klare når politikerne trykker på startknappen, ellers har vi bare masse konkurser, sier Schreiner, kikker ned fra 13. etasje og peker på hundrevis av hoteller, kontorbygg og store skip som ligger til kai.

– Dette rammer alle.

– Hva venter på den andre siden?

– Vi har lært at det finnes effektive og nye løsninger, nye måter å jobbe på og vi lærer av beredskapen på dette området. Det må vi bygge opp og ta med oss videre. Jeg tror også at måten vi møtes på etter dette, vil endre seg litt. Vi ser hvor viktig det er å møtes ansikt til ansikt. Videokonferanser er et bra verktøy, men det fungerer ikke til alt. Når tiden er inne, må vi fyre opp alle fyrkjelene og få igang maskineriet. 100-lappen må i omløp. Vi bor i et ekstremt bra land, så jeg har stor tro på at vi skal komme gjennom dette også.

ETTERLYSER STRAKSTILTAK SOM FUNGERER: Uansett hva det kommer til å koste, vil det bli ekstremt mye billigere enn alternativet, mener André Schreiner. Foto: Iván Kverme

Direktøren på Norges største hotell med 810 rom, vandrer gjennom resepsjonsområdet. Lyden av skohælene hans lager ekko. Det er ingen til å absorbere lyden. Han følger oss alvorstynget til døren:

– Hotellbransjen er full av liv, spennende og nytenkende. Nå jobber vi dessverre med helt andre ting.