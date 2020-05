– Mange arvinger er grådige og venter bare på pengene. Da blir det jo krig

– Renten er historisk lav. Ha heller fokus på det enn å tro at folk skal gi bort formuen sin på grunn av et virus - det skjer ikke. Er du allerede i boligmarkedet, er det gode muligheter for å forhandle med banken din om lavere rente og for eksempel avdragsfrihet. Trenger du bolig, så kjøp! Det har alltid vært dyrt. Det var dyrt i 1900, 1950 og 2020. Men da snakker vi om inngangsbilletten. Når du først har den, tror jeg ikke et virus vil endre den norske folkesjelen.