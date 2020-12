– Vi ga full gass i Norge, Sverige, Storbritannia og Tyskland, før vi bestemte oss for å flytte til Silicon Valley i 2005. Å komme fra Norge og eksportere en søkemotorteknologi virket litt som å gå over bekken etter vann. Da vi kom til USA var vi helt ubrukelige og kjørte frem og tilbake for å finne Silicon Valley, som vi trodde var high-tech. Etter mye om og men fant vi et lite kontor på 20 kvadratmeter like ved Google, sier gründeren.