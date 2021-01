Strawberry Publishings nye sjef: – Vi kommer til å bli betydelig større enn vi er i dag

– For meg var det helt uaktuelt å gå til et av de andre forlagene. Det mener jeg. Gyldendal er et helt fantastisk sted og det er ingen tvil om at det er det mest fremoverlente av de tre store forlagshusene, Cappelen Damm, Aschehoug og Gyldendal. Men det tok ikke lang tid før jeg skjønte at det kunne være en perfekt match med Strawberry. Jeg har jo vært en utfordrer i et veldig modent og voksent selskap. Og jeg så at rollen min her kunne være å komme inn som den modne og voksne i et utfordrer-selskap. Det har med alder å gjøre også. Jeg føler meg endelig litt voksen, forklarer Henriksen.