Alder: 41.

Sivilstand: Gift, tre barn.

Aktuell: Har tatt Nordic Unmanned på børs.

Stilling: Adm. direktør i Nordic Unmanned.

Bakgrunn: To år med bedriftsøkonomi og ett års befalskurs i Sjøforsvaret. Har jobbet med vin både på egenhånd og i farens importselskap.

Stortingets talerstol blir din. Hva tar du opp?

Jeg savner en mer offensiv digitaliseringsstrategi fra statens side. Den har mye å gå på når det gjelder å samle inn data i dag som kan brukes til analyse om noen år. Jeg tror staten har mye å vinne på å være en mer offensiv innkjøper.

Utenlandsturen du husker best?

Jeg husker første gang jeg besøkte en vingård, i Rioja i Spania. Jeg var 16 år og husker det som en døråpner til en helt annen verden. All historien som lå i de eldgamle vinkjellerne. Det var fascinerende og spennende og det eneste jeg husker fra den Spania-turen.

Din dårligste investering?

Rundt år 2000 investerte jeg i Hospitel som var et et slags dotcom-selskap med mye investorer fra Stavanger-området. Dette var mens jeg gikk på befalskurset og måtte titt og ofte gå på do for å ringe megleren da jeg skulle kjøpe og selge aksjer. En elendig investering jeg lærte mye av.

Hvilken bok vil du anbefale?

Jeg har ikke så mye ro i meg til å lese bøker. Det blir stort sett på ferie. Jeg er veldig fascinert av den relativt uautoriserte biografien om Elon Musk der man får litt innsikt i hvordan han har bygget opp Tesla og Space X. I Norge tenker vi ofte litt smått, og da er det inspirerende å lese om en som har vært villig til å ta stor risiko for å oppnå målene sine.

Din første jobb. Fortell!

Faren min importerte appelsiner fra Spania og det var en lei tendens til at noen av dem var råtne. Jobben min var å sortere dem ut. Jeg var vel 10 år gammel. En herlig jobb!