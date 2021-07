Røkkes nye datahjerne kan gi Aker nok en børsnotering

– Vi har tre verdier. Den første er Collaboration, eller samarbeid, som er kjernen både i produktet og kulturen vår. Den andre er Curiosity, eller nysgjerrighet, som er essensielt for å se annerledes på ting. Så har vi Cucumber, eller agurken, da. Den har vi for å minne oss på at vi skal se, tenke og gjøre ting annerledes; at vi må jage x-faktoren i alt vi gjør. Vi tar det som ingen andre har og samler oss rundt en agurk. Det funker som ei kule, og vi kan bygge en kultur rundt annerledes verdier. Den agurken skaper engasjement internt og handler ikke om agurken, men om å tørre å gjøre noe nytt. Og World Cucumber Day arrangeres hvert år den 14. juni. Våre folk i Aberdeen bruker det for alt det er verd, for da har de et påskudd for å ta seg en Hendrick's Gin, humrer den sporty 38-åringen og fortsetter: