GJENNOMTENKT NAVN: Harald Espedal forteller at det var kona Anne som kom opp med navnet Salt. Det er enkelt å huske, fungerer på engelsk og får assosiasjoner til noe langsiktig. Du kan bruke salt for å konservere mat som skal holde lenge.

GJENNOMTENKT NAVN: Harald Espedal forteller at det var kona Anne som kom opp med navnet Salt. Det er enkelt å huske, fungerer på engelsk og får assosiasjoner til noe langsiktig. Du kan bruke salt for å konservere mat som skal holde lenge. Foto: Iván Kverme

Har sørget for én milliard i gevinst: Her er Espedals råd for å lykkes i aksjemarkedet