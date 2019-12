Skal ha kjøpt bygård uten å vite om det selv

– Det er skammelig oppførsel. Jeg er lurt trill rundt, sier Vidar Vissebråten.

I flere artikler har Finansavisen skrevet om Håkons gate 12 på Tøyen i Oslo, der en bitter konflikt utspiller seg mellom eiendomsutviklerne Ingvar Brudeli og Odd Kåre Markegård.

Sistnevnte mener han selv og sønnene eier hele bygården. Brudeli mener han eier 40 prosent etter en muntlig avtale i 1992. I Oslo tingrett fikk Brudeli fullt medhold. Saken er anket til lagmannsretten, der den er berammet til 25 - 29. november.

Bakgrunn: Den bitre bygårdskonflikten

Nabo med Markegård

I sakskomplekset er også Vidar Vissebråten fra Nesbyen trukket inn. I juni 1993 skal angivelig Brudeli ha solgt 10 prosent av sitt eierskap i Håkons gate 12, som da var 50 prosent, til Vissebråten, som igjen skal ha solgt videre til Markegård. Dermed ble prosentbrøken 60-40 i fordel Markegård.

– Det stemmer ikke. Jeg hadde aldri snakket med Brudeli. Jeg kjenner ham ikke, sier Vidar Vissebråten til Finansavisen.

Han kjenner derimot Odd Kåre Markegård godt. De to var naboer i Nesbyen på 80-tallet, og etablerte etter hvert et vennskap. De feiret nyttårsaftener sammen og pleiet jevnlig kontakt.

– Noen dager etter en nyttårsaften på begynnelsen av 90-tallet spurte han om jeg kunne hjelpe ham med noe. Han sa det var i forbindelse med et kommandittselskap. Jeg forsto ikke helt hva det var, men ville hjelpe og svarte ja. På en eller annen måte, den gangen, har jeg blitt aksjeeier i Dovre Prosjekt AS. Jeg var ikke delaktig i stiftelsesmøtet og har heller ikke skrevet under protokollen fra stiftelsesmøtet, forteller Vissebråten.

Jeg skjønner ikke hvordan de kan misbruke en tredjepart på den måten. Vidar Vissebråten

Vissebråten tok da over 34 prosent av aksjene i Markegårds selskap, Dovre Prosjekt.

– Sannsynligvis for å unngå delingsmodellen. Den gangen fikk du skattemessige fordeler hvis du eide 66 prosent eller mindre i selskapet. Du slapp toppskatten, sier Erland Steen.

Han har i mange år vært revisor for Nesbyen Trevare, Vissebråtens egen bedrift. Han har dermed god innsikt i 66-åringens økonomi.

– Jeg har bedt Vissebråten komme seg ut av dette eierskapet. Han har blitt lurt inn i noe han ikke har noe fordeler av, mener Steen.

– Hva med de 10 prosentene av Håkonsgate 12 som Vissebråten skal ha kjøpt og solgt?

– Jeg tviler sterkt. Det må være noe fiktivt som har gått over hodet på ham.

ANKET: Odd Kåre Markegård (til høyre) med sønnene Jens Christian og Odd Arne i Borgarting lagmannsrett. Foto: Iván Kverme

Stolte på Markegård

På begynnelsen av 90-tallet hadde Vissebråten nok med å betale sine egne regninger. Finanskrisen på slutten av 80-tallet begynte å ramme trevarebutikken hardt. Begge hans ansatte ble permittert.

– At jeg skulle kunne investere i bygårder i Oslo i 1992-93 er helt absurd.

Vissebråten har opp gjennom årene fått svært lite informasjon om hva som foregår i Dovre Prosjekt. Han er ikke blitt innkalt til generalforsamlinger eller styremøter.

– Det har vært greit for deg?

– Ja, jeg har stolt på Markegård. Det har ikke vært noen ubehageligheter. Ikke før nå.

Brudeli føler seg lurt for de 10 prosentene, men det handler om å velge sine slag med omhu. Advokat Kristian Huser

Fikk nok etter tingrettsdom

Dovre Prosjekt er registrert med en eierandel på 23 prosent i Håkonsgate 12, etter at selskapet og hans to sønner angivelig kom inn på eiersiden på 2000-tallet. Vissebråten kjenner ikke til Håkonsgate 12 og visste ikke noe om konflikten som har oppstått.

– Jeg har flere ganger spurt hvordan det går med forretningene, men jeg får ikke noe svar, sier Vissebråten.

Det var først da han leste Finansavisen i september i fjor at han så hvilken sak navnet hans var dratt inn i, og påstanden om kjøp og salg av eierskap i Håkonsgate 12.

– Jeg kontaktet Markegård. Han sa jeg ikke kunne stole på Finansavisen, at det ikke kom til å skje noe mer i saken.

Noen dager senere kom dommen fra tingretten, som også nevner Vissebråtens angivelige engasjement i saken.

– Da fikk jeg nok. Jeg skjønner ikke hvordan de kan misbruke en tredjepart på den måten. Det hadde vært interessant å se innholdet i den salgsavtalen som øyensynlig er gjennomført med min underskrift.

STOR OG SENTRAL: Håkons gate 12 består av mer enn 20 leiligheter. Foto: Eivind Yggeseth

– Svært syk

I rettssaken i fjor høst var det Brudeli som anførte salget til Vissebråten i sin forklaring på sitt eierskap på 40 prosent. Hverken Brudeli eller Markegård så behovet for å kalle inn Vissebråten som vitne for å høre hans versjon av saken.

– Det her er ny og positiv informasjon. Jeg har selv aldri hatt kontakt med Vissebråten, sier advokat Odd Tvedt, som representerte Markegårds sønner og Dovre Prosjekt i rettssaken.

– Markegård har sagt at Vissebråten er svært syk, og at han derfor ikke har deltatt i virksomheten, fortsetter Tvedt.

Laila Bendiksen, som førte saken for Odd Kåre Markegård i tingretten, sier hun ikke vet hvem Vidar Vissebråten er, og at hun ikke kan huske at han har vært en del av sakskomplekset. Hun representerer ikke Markegård lenger og ønsker ikke uttale seg mer om saken.

Jeg har bedt om et utspill, men det har vært stille i månedsvis. Revisor Erland Steen

Sier Brudeli føler seg lurt

Brudelis advokat, Kristian Huser, menner Vissebråtens uttalelse er veldig interessant.

– Salget av de 10 prosentene har bakgrunn i notater skrevet av Markegård selv. Brudeli mener egentlig at han eier 50 prosent, men for ikke å komplisere saken enda mer har han godtatt et eierskap på 40 prosent.

I tingrettsdommen står det om kjøpet og salget av de 10 prosentene at «ingen av disse overdragelser fremgår av sakens dokumenter, utover at Markegårds avregningsnotat 1. september 1993 godskrev «prosjekt kto Teglverksgt gjennom oppgjør for 10%-andel i Håkonsgt - kontant» med 44.500 kroner pr. 1. juni 1993».

Det er dette notatet Huser henviser til.

– Brudeli føler seg lurt for de 10 prosentene, men det handler om å velge sine slag med omhu.

– Hva tenker du om at Vissebråten ikke kjenner seg igjen i rollen han er gitt i Håkons gate?

– Brudeli og Vissebråten kjenner ikke hverandre. Relasjonen har vært mellom Markegård og Vissebråten. Det hender folk benytter seg av stråmenn, men da pleier de å spørre stråmannen først.

VANT I TINGRETTEN: Ingvar Brudeli (til høyre) blir representert av advokat Kristian Huser. Foto: Iván Kverme

Vil ut av Dovre Prosjekt

Vidar Vissebråten fikk hjerneslag på begynnelsen av 2000-tallet, men han har kommet seg tilbake etter sykdommen og driver butikken sin videre. Han har vært i kontakt med både Markegård og Brudeli for å få en forklaring på hvorfor han er dratt inn i saken, men uten å komme noen vei.

Nå ønsker han også å kvitte seg med aksjene i Dovre Prosjekt, men det er stille fra Markegård. Erland Steen har prøvd å hjelpe sin tidligere klient og skriver i en mail til Markegård: «Vidar V er ufrivillig kommet opp i dette forhold og uten å gjenta historien må vi nå be om en endelig løsning. Dersom intet skjer må vi gå andre veier».

– Vi prøver å få en minnelig ordning med et beløp tilsvarende verdijustert egenkapital. Jeg har bedt om et utspill, men det har vært stille i månedsvis, sier Steen.