Tidligere eiendomsbaron kan ende i fengsel etter ny konkurs

«Han synes å mangle fullstendig respekt for «lover og regler»».

Sitatet omhandler Stig Atle Johnsen og kommer fra bostyrer Cato Johannessen i den foreløpige innberetningen etter konkursen i Profilia Lørenskog, tidligere X-Ide. Trykkeribedriften lot være å betale skatt. Kreditorene banket på døren.

Det er ikke første gangen det skjer i et av Johnsens selskaper. Bostyrers konklusjon er klar: Stig Atle Johnsen bør ikke lenger drive næringsvirksomhet med begrenset ansvar. Nå har også Johnsen fått en hel trykkeribransje på nakken.

– Fasaden kan se bra ut, men forretningsførselen og moralen er helt forkastelig, sier en som har vært leverandør til Johnsens selskap.

Finansavisen har snakket med mange. I en liten bransje er det imidlertid få som ønsker å stå frem med navn.

– Han ødelegger for alle i bransjen. Vårt siste håp er at han ikke får lov til å drive videre, sier en konkurrent.

Lokalene til X Ide i Lørenskog. Foto: Erlend Kjernli

Fra X-Ide til X Ide

Vi er i Lørenskog. Fjellhamar skole og Fjellhamarhallen ligger like ved lokalene der X-Ide, trykkeriselskapet til Stig Atle Johnsen, hadde sin virksomhet.

Bak et gjerde med piggtråd i Marcus Thranes vei 100 ligger den grå bygningen med fargerike plakater som viser vei til hovedinngangen. Asfalten er dekket av is og sørpe. Et tog passerer forbi på baksiden av bygget. Det er fortsatt liv på innsiden, men et annet Johnsen-selskap har tatt over driften.

X-Ide var datterselskap av CD DU som Johnsen har brukt til å kjøpe opp flere mindre trykkerier for å bygge seg opp i bransjen. Omsetningen i X-Ide lå fra 2015 til 2018 på rundt 70 millioner kroner, resultatene før skatt på cirka tre millioner kroner.

Men gjelden ble tredoblet fra 2014 til 2015, og egenkapitalen var negativ. Johnsen gikk inn med flere millioner kroner i frisk egenkapital for å bedre situasjonen, likevel avsa Nedre Romerike tingrett en kjennelse 23. september i år om å åpne konkurs etter begjæring fra Skatt Øst.

Selskapet skylder 4 millioner kroner til Lørenskog kemnerkontor og 11,2 millioner til Skatt Øst. Kravet fra sistnevnte gjelder for terminer både i 2016, 2017, 2018 og i år.

«Det virker som selskapet ikke har tatt inn over seg at man faktisk må betale avgifter, skatter og forskuddstrekk for å drive virksomhet. Det er spesielt at en virksomhet med så høy omsetning og mange ansatte ikke «holder orden» på dette…», skriver bostyrer.

Forholdet er åpenbart straffbart og beløpet er av en slik størrelse at den ansvarlige med all sannsynlighet vil få en ubetinget fengselsstraff Cato Johannessen, bostyrer

Førte over virksomheten i mai

Konkursen er registrert i Profilia Lørenskog, for i mai i år sørget Johnsen for en navneendring av selskapet fra X-Ide. Samtidig gjorde han en annen manøver. I januar kjøpte CD DU opp Tekstiltrykk fra brødrene Kai Roger og Jan Inge Hansen.

Da transaksjonen var gjennomført ble selskapsnavnet endret til X Ide. Altså det samme navnet som det forrige selskapet, bare uten bindestreken.

1. mai ble driften i Marcus Thranes vei 100 overført til det nye selskapet, X Ide. Borapporten bemerker at det ikke er inngått noe skriftlige avtaler i forbindelse med overføringen. «Det nye selskapet synes bare å ha overtatt driften…. Utad fremstår det som samme selskap, jf. at man har fortsatt med navnet X Ide AS, men uten bindestrek».

Jeg tror han gjorde det med kjærlighet til klubben, men han manglet dessverre økonomiutdannelsen Mats Wibe-Lund, Lørenskog Ishockeyklubb

Ikke fått feriepenger

På Facebook-siden til X-Ide er det 18. september lagt ut en video av en ny maskin som ankommer lokalene i Lørenskog. Ingenting tyder på at et nytt selskap har overtatt driften.

– Han ønsket å ta over hele aksjeselskapet i stedet for å kjøpe eiendeler stykkevis og delt, forteller Jan Inge Hansen til Finansavisen.

Den tidligere eieren av Tekstiltrykk sier han har fått problemer i etterkant. Da salget ble gjennomført i januar i år var en del av avtalen at CD DU skulle betale ut feriepenger til de ansatte.

Ifølge Hansen ble pengene trukket fra salgssummen. Når vi nå skriver desember skal det fortsatt være fire ansatte som ikke har fått feriepenger, som tilsvarer et beløp på 70.000 kroner.

– Jeg kan ikke tenke meg noe mer lavtstående. Det er tragisk for de ansatte. Jeg tok kontakt med både daglig leder og personen som er ansvarlig for å utbetale lønn og feriepenger, men jeg kom ingen vei. I juli ga jeg opp, sier Hansen.

Han har engasjert advokat. Hvis ikke feriepengene blir utbetalt kommer Hansen til å begjære X Ide konkurs.

– Jeg er ikke noe happy med denne situasjonen. Jeg sjekket nok ikke bakgrunnen til kjøper godt nok.

Til dette svarer Johnsen følgende i en epost:

«Vi skylder ikke feriepenger til noen, da dette er en tvistesak mellom meg og Jan Inge Hansen».

FORTSATT DRIFT: X-Ide drev trykkeriet før. Nå er det X Ide. Foto: Erlend Kjernli

«Pengene ble betalt i går»

Flere Finansavisen har snakket sier de fortsatt har penger utestående, eller har kjempet en lang kamp for å penger de har krav på.

- Det har mildt sagt vært en utfordring. Vi hadde en enkel og klar avtale, men den ble ikke fulgt, sier en annen i bransjen som ble kjøpt opp av CD DU.

– Han fant på ting hele tiden og sa ofte at «pengene ble betalt i går», men det stemte aldri.

Etter lang kamp og høye advokatutgifter fikk han til slutt pengene sine.

– Selskapet skylder oss penger. Vi har sluttet å levere, sier en annen av leverandørene til X Ide.

Leverandøren fortsatte å levere til det nye selskapet, etter det som ble oppfattet som en plausibel forklaring på virksomhetsoverdragelsen. Konkursen kom som en overraskelse, og da sluttet også leveransene.

- Grafisk bransje sliter, og har slitt lenge. Jeg hadde ikke noen oppfatning om at X Ide var noe verre enn andre når det kom til å betale for seg. Det er flere som har vært trege med å betale. Selskapet fikk den kreditten vi følte vi kunne gi, men nå har vi stoppet leveransene frem til vi får pengene våre.

Den skyldige summen er på flere hundre tusen kroner.

Ufullstendige opplysninger

I innberetningen skriver bostyrer Johannesen at bobehandlingen har vært utfordrende. Han «oppfatter at Stig Atle Johnsen «ikke evner» å gi korrekte og utfyllende opplysninger til bostyrer». Dette er noen av punktene der Johnsen har holdt tilbake informasjon:

Han hevdet at gjelden var på 18 millioner kroner, men det har kommet inn krav på 30 millioner.

Han fortalte at de ansatte hadde fått utbetalt lønn og feriepenger, men det gjelder ikke feriepenger for 2019.

Han opplyste ikke om en konto i SpareBank 1 Buskerud Vestfold med 40.000 kroner på konto.

Han fortalte at der er «lite eller ingen eiendeler i selskapet». Senere sa han at flere av maskinene tilhørte boet, men hevdet at selskapet CD DU AS hadde pant i alt driftsløsøre.

Han opplyste at selskapet ikke hadde løpende leieforhold i lokalene i Lørenskog. Det stemmer ikke. Profilia Lørenskog har fortsatt leiekontrakt med Fjellhamar Bruk Eiendom. Utleier var ikke kjent med at et nytt selskap hadde drevet virksomheten i lokalene.

Stig Atle Johnsen ønsker ikke å svare på noen spørsmål om konkursen før bostyrer er ferdig med saken. Han er blitt fremlagt konkrete påstander fra kildene i trykkeribransjen, men han ønsker ikke å uttale seg utenom svaret han har gitt om feriepengene.

På generelt grunnlag er jeg glad for at dårlige eksempler kommer frem i lyset som skrekk og advarsel Jøran Aulin-Jansson, leder av Grafisk bransjeforening

VAR I SJAKKEN: Jøran Aulin-Jansson (til høyre) er daglig leder i trykkeribedriften Jansson & Bjelke og er leder av Grafisk bransjeforening. Han er tidligere president i Norges Sjakkforbund. Her er han på åpningsshow for Sjakk-OL i Tromsø med FIDE-president Kirsan Ilyumzhinov og finansminister Siv Jensen. Foto: NTB Scanpix

Gikk over ende i eiendom

Det var ikke bare i trykkeribransjen Stig Atle Johnsen holdt på. Han slo seg også stort opp i eiendom.

Starten var i 2005. Gjennom selskapet Mosking Bolig kjøpte han og medinvestor Hans Kristian Aamodt bygårder, rev innmaten og gjenoppbygget dem med flere leiligheter enn det opprinnelig var.

Adressene var blant de beste på Oslos vestkant. Det så ut som et eventyr. I 2012 satset Johnsen hardt på hjemmebane ved å kjøp Icopal-tomten på Lørenskog for 517 millioner kroner. Planen var å bygge 3.000 leiligheter.

- Vi var i budrunde med alle de store entreprenørene, men mens flere av de andre visstnok ville betale en liten andel nå og resten ved ferdigstillelse, la vi mer penger på bordet «up front» og kun en liten sum til slutt. Det er ikke umulig at det var derfor vi fikk tilslaget, sa Johnsen til Finansavisen den gangen.

2,6 milliarder i gjeld

Men leieinntektene i alle prosjektene holdt ikke følge med de enorme investeringene. Selskapet gikk mange hundre millioner kroner i minus i flere år på rad.

Ved utgangen av 2014 hadde selskapet 2,6 milliarder kroner i gjeld. Leieinntektene var bokført med 100 millioner, mens rentekostnaden var 142 millioner. Underskuddet var på 114 millioner, og den bokførte egenkapitalen minus 154 millioner.

Johnsen hevdet selv at eiendomsporteføljen var verdt over fem milliarder kroner, men det tok ikke lang tid før korthuset begynte å rase. I 2017 skrev Dagens Næringsliv at Trond Mohn overtok Moskings eiendomsportefølje. Selskapet heter i dag Frogner Boligeiendom.

VAR I TOPPEN: Her møttes Lørenskog og Vålerenga til kamp i 2014. Foto: NTB Scanpix

Hockeylaget konkurs

Det er en annen investering som gjør Johnsen spesielt kjent i Lørenskog. Satsingen på det lokale ishockeylaget var stor, Johnsen puttet rundt 50 millioner kroner inn i klubben, men også her gikk det galt.

Sommeren 2017 ble Lørenskog Ishockey begjært konkurs. Også den gangen av Skatt Øst på grunn av manglende innbetaling av skatt.

Lørenskog Ishockeyklubb Elite ble opprettet for å fortsette satsingen, men i 2018 ble klubben nektet spill i Norges øverste divisjon, GET-ligaen, og med det forsvant store deler av driftsgrunnlaget.

I juni i fjor ble det åpnet konkurs i selskapet. Bostyrer mener det er skjerpende at Johnsen også tidligere har vært i konkurser på grunn av manglende betaling av skatt. «Stig Atle Johnsen har på nytt, etter de to nevnte konkursene, gjort seg skyldig i grov overtredelse av skatteloven».

DAGLIG LEDER. Mats Wibe-Lund. Foto: Lørenskog Ishockeyklubb

For hockeylaget er det lysere tider igjen. De topper 1. divisjon og har mulighet til å rykke opp igjen til GET-ligaen. Hvis økonomien tillater det.

– Julebordet er over. Vi har ingen rik onkel lenger, sier Mats Wibe-Lund, daglig leder i Lørenskog Ishockeyklubb.

– Mange er veldig negative, men jeg har ikke noe vondt å si om Johnsen. Du putter ikke 40-50 millioner kroner i en klubb av ondskap. Jeg tror han gjorde det med kjærlighet til klubben, men han manglet dessverre økonomiutdannelsen.

Uvisst eierskap til maskiner

Bostyrer Johannessen ønsker ikke å kommentere konkursen utover det han har skrevet i innberetningen. Han jobber fortsatt med å få den fulle oversikten.

Det har blant annet vært «særdeles vanskelig» å få oversikt over boets aktiva. Johnsen har vært lite behjelpelig med å legge frem kontrakter som viser hvilke selskaper som har eierskap til de ulike maskinene, men hevder CD DU har en pant i maskinene for nærmere tre millioner kroner.

Boet aksepterer ikke denne påstanden. «Uansett er det stiftet pant til fordel for nærstående mens selskapet utvilsomt var insolvent», skriver Johannesen.

Flere av konkurrentene Finansavisen mener det er gjentagende at Johnsen fortsetter virksomheten i et nytt selskap etter å ha påført kreditorer store tap ved konkurs i det forrige selskapet.

Disse påstandene har også nådd bostyrer, men Johannessen har «ikke funnet at tilsvarende har skjedd i andre selskaper han har vært involvert i».

Risikerer fengsel

Likevel er konklusjonen tydelig etter denne konkursen. På flere punkter kommer Johnsen på kant med straffeloven:

Det er ikke innbetalt, eller satt av på egen konto, forskuddstrekk for de tre første terminene i 2019 for til sammen over 2,3 millioner kroner. «Forholdet er åpenbart straffbart og beløpet er av en slik størrelse at den ansvarlige med all sannsynlighet vil få en ubetinget fengselsstraff».

I slutten av januar i år måtte Johnsen begå en straffbar handling for å holde driften i gang. Etter bostyrers oppfatning skulle han ha begjært oppbud da det ikke var midler til å betale forskuddstrekk.

Selskapet skulle ha begjært oppbud da driften opphørte 01.05.19.

Selskapet kan mistenkes for forfordeling av kreditorer. Etter at driften stoppet opp i slutten av april er det utbetalt over 10 millioner kroner til kreditorer og «andre».

Det er også flere andre punkter i straffeloven bostyrer ser nærmere på etter hvert som han får bedre oversikt. Jøran Aulin-Jansson, leder i Grafisk bransjeforening, har følgende uttalelse til saken:

– Vi prøver å drive i en ordentlig bransje. På generelt grunnlag er jeg glad for at dårlige eksempler kommer frem i lyset som skrekk og advarsel, sier han.