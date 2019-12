Gründerfabrikken McKinsey

Artikkelen sto på trykk i Finansavisen 19. mai 2018.

Disse har sluttet i McKinsey i perioden 2015-2018 Vegard Medbø, Antler Fridtjof Berge, Antler Kristoffer Ingebrigtsen, Dr. Dropin Anniken Hofgaard, Spacemaker Ole Christian Røed, Cognite Andreas Aglen, Exabel Geir Atle Bore, FundingPartner Nils Petter Nordbø, Hyre Karl-Axel Bauer, Askeladden Martin Schütt, Askeladden Caroline Bakalovic Kjeksli, Explore Equity Partners Haakon Brunell, Katapult Accelerator Trond Riiber Knudsen, TRK Group Tor Jakob Ramsøy, Arundo Analytics Stein-Olav Davidsen, Idfy Norge

McKinsey er blitt et begrep. En slags institusjon for de aller smarteste. For å få jobb er ett av kravene at du må være blant de 10 prosentene med høyest karakter fra universitetet. I tillegg forventes det at det jobbes knallhardt.

– Vi får enormt med erfaring. Vi jobber dobbelt så mye som mange andre, jobber hardt og smart. Å gå på McKinsey-skolen er en god skole, sier Geir Atle Bore.

Nå føles det tryggere å hoppe av fordi det finnes et økosystem. Det er mer finansielle penger der ute

Rogalendingen begynte på NHH. Planen var å bli revisor. Etter tre år på skolen, fikk han tilbud om jobb i McKinsey.

– Jeg fikk rådet av en kamerat: Får du jobb i McKinsey, er det bare å ta den. Og det gjorde jeg, sier 31-åringen.

Erfaring fra Goldman Sachs i New York

Han har jobbet for konsulentselskapet både i Norge og utlandet. Blant annet har han vært innom Goldman Sachs i New York. I fjor gjorde han som så mange andre tidligere McKinseyere: hoppet av for å bli gründer.

HOPPET AV: Geir Atle Bore er gründer og daglig leder i FundingPartner. Foto: Iván Kverme

Nå leder han selskapet FundingPartner, hvor investorer som ønsker god og stabil avkastning med bedrifter som trenger lån.

– Hvorfor hoppet du av?

– Jeg var Junior Partner i McKinsey og hadde to veier å gå videre. Den ene var å bli partner, den andre var å starte for meg selv.

Jeg valgte det siste fordi jeg alltid har hatt en drøm om en egen start up. Det var litt sånn nå eller aldri. Som 30-åring uten barn er det muligheter for å jobbe hardt som gründer. Det er bare å kjøre på!

Gründerboom

For ti år siden var det kun 5 prosent av de som sluttet i McKinsey som ble gründere. Sakte, men sikkert, nærmer prosentandelen seg femti prosent. Av de som sluttet i fjor og hittil i år, er det 47 prosent som har startet for seg selv.

– Hvorfor er det blitt en gründerboom i McKinsey?

– Det er tre hovedårsaker til dette, sier Bore.

Den første, og for ham åpenbare, årsaken, er at teknologien nå muliggjør skalerbarhet i større grad enn tidligere.

– Da blir det enklere å starte eget og likevel konkurrere med de store, sier han.

Som årsak nummer to, nevner han en positiv smitteeffekt:

– Det finnes etter hvert mange eksempler på tidligere McKinsey-ansatte som lykkes med å starte sitt eget. Kolonial.no er en av dem. Fredrik Halvorsen i Acano, som tidligere solgte Tandberg til Cisco og har solgt et videokonferanseselskap for andre gang, er et annet eksempel.

Arundo Analytics kan bli Norges første unicorn og Antler hentet inn 3 millioner dollar rett etter at de stiftet selskapet.

Den tredje årsaken tilskriver Bore «det nye økosystemet».

– Nå føles det tryggere å hoppe av fordi det finnes et økosystem. Det er mer finansielle penger der ute. Som for eksempel Trond Riiber Knudsen og andre tidligfaseinvestorer og akseleratorer, sier Bore.





Fikk du ikke bedre jobb?

Det er ikke høyere turnover i McKinsey nå enn tidligere, men den påfallende endringen er antall som velger å starte eget selskap. Tidligere gikk man fra McKinsey til strategiavdelingen i Telenor eller Schibsted. Det var toppen av lykke.

– Tidligere var også tilbakemeldingene til de få som valgte å starte eget: Fikk du ikke en bedre jobb? Nå er det en helt annen kultur. Gründere blir heiet på og får ros av typen: Så bra at du tør!

BIDRAR MED KAPITAL: Investor Trond Riiber Knudsen hoppet av McKinsey og investerer nå i andre gründere. Foto: NTB Scanpix

De to som argumenterte mot meg da jeg sa at jeg skulle hoppe av, var min mor og min far. Og det jeg ser nå, er at jeg undervurderte hvor gøy det er å drive eget. Nå skal jeg ikke bare gi råd, men faktisk gjennomføre det selv.

Det er ingen garanti at McKinsey-skolen gjør at du lykkes som gründer, men det øker sannsynligheten, sier Bore.

Heller gründer enn direktørjobb

Tidligere juniorpartner Haakon Brunell står midt i gründerlivets hete. Denne uken ledet han finalen av andre runde i Katapult Accelerator.

11 selskaper fra hele verden ble hentet inn til et intensivt tre måneder langt utviklingsprogram. Katapult hevder å ha blitt ledende i verden som en akselerator innen impact investing.

Mandag kveld var det finale på Sentralen i Oslo. Under demo day, som det heter på startup-norsk, kom investorer fra fjern og nær. En av dem som ble observert i salen var den London-baserte milliardæren Peter Smedvig.

– Det har oppstått et miljø med muligheter og et økosystem som gjør at det i dag er minst like interessant å bli gründer enn å ta en direktørjobb i et stort konsern. I McKinsey får du en veldig god verktøykasse.

Du opparbeider deg også et stort nettverk og kommer gjerne hjem til Norge med internasjonal erfaring. Dette er et bra fundament for å gjøre noe på egenhånd i startup-verden, sier Brunell.

– Er verktøykassen fra McKinsey relevant for et lite norsk, vekstselskap?

– De klassiske rammeverkene som McKinsey bruker i sitt arbeide er ikke alltid like relevante. Men måten å jobbe på er den samme. Vi er trent på å sette sammen team, lage skyhøye mål og jobbe knallhardt for å nå disse målene.

Gjennomføringsevnen som vi har med oss fra McKinsey kommer godt med i utviklingen av unge selskaper.

Brunell mener det også handler om å eie sin egen arbeidsplass, fremfor å legge karrieren i hendene på en stor organisasjon.

– Mange velger da lavere lønn?

– Mange må greie seg på mindre. Men du bytter lønn med eierskap, så på sikt trenger ikke utbyttet nødvendig å bli mindre. Oppsiden er større.

Brunell minner om at dette ikke bare handler om karrieren til den enkelte.

– Det er jo bra for Norge, bra for nasjonen.