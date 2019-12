Julegavedryss - til henne

OVER SKULDRENE: Kåpe fra Envelope1976, 5.499 kroner Foto: -

Bare etter et år på markedet har Envelope1976 fått medvind internasjonalt. Nå selges merket på luksusbutikken Net-a-porter, og er blitt sett på flere store personligheter. Celine Aagaard, som er designer og medeier bak merket lager klær til den bevisste og moderne kvinnen. Kolleksjonene lages av bærekraftige materialer, og er sesongløse.

DET LILLE EKSTRA: Krukke fra Royal Copenhagen, 1.929 kroner

Royal Copenhagen er blitt samleobjekt i flere norske hjem de siste årene. Porselen er bærekraftige gaver som varer for evig tid, og kan gå i arv når den tid kommer. Gi til en som ønsker å starte samlingen, eller en som trenger påfyll.

FOR OPPBEVARING: Beauty bag fra By Malene Birger, 2.299 kroner

By Malene Birger er kjent for sine kvalitetssikre skinnprodukter. Hvert år fornyes både skuldervesker, weekendbager, kofferter og beautybags. Denne modellen passer for den som reiser mye, og trenger oppbevaring til sminke og kroppspleie. En flott gave til den som har alt.

TIL EVIG TID: Ring fra Louis Vuitton, pris ved forespørsel

Luksusmerket Louis Vuitton er kanskje aller mest kjent for sine skinnkvaliteter. Både på nett og i butikken i Oslo sentrum finner man i tillegg smykker til både han og henne. Overrask med en ring signert det franske motehuset, som garantert vekker oppsikt.

VALGETS KVAL: Leppestifter fra MAC Cosmetics, 925 kroner.

Sminke kan være vanskelig å kjøpe som julegave, spesielt om man ikke kjenner vedkommende sine rutiner foran speilet. En leppestift er likevel et sikkerstikk – og noe som alltid blir satt pris på. Er du usikker på farge er det ingenting i veien for å kjøpe et par ekstra stifter.

TIL JULEMATEN: Skål fra iittala, 499 kroner



En tidløs skål til hjemmet er alltid noe som blir brukt, og spesielt under en selskapstid som julesesongen. Det finske merket iittala lager klassiske produkter med det lille ekstra, som denne skålen – som passer ekstra godt til klementiner eller julekaker på en hvit duk.

TEKSTIL TIL SOVEROMMET: Sengeteppe fra Lexington, 1.995 kroner

Lexington har ofte produkter som oser litt av den amerikanske drømmen. The Hamptons har lenge vært i bakhodet på designerne bak den svenske merkevaren, men innimellom dukker det opp produkter som passer ethvert hjem. Dette minimalistiske sengetepper gjør seg fint i alle sesonger, og passer en det er vanskelig å handle gaver til.

MOT KALDERE TIDER: Strikk fra Stine Goya, 2.800 kroner

Klær skal man være ekstra forsiktig med å pakke inn og legge under treet, da smak og behag bør klaffe utmerket. En strikkegenser derimot, har alle bruk for. Selv om det beste selvfølgelig er å strikke selv, er det lov å gjøre unntak i en travel tid som dette. Den danske designeren Stina Goya er flink med farger, noe som passer årstiden vi går inn i.

LATE DAGER: Pyjamas fra Daily Sleeper, 2.233 kroner.

Å våkne etter julaften uten noe behagelig å hoppe i er lite inspirerende. Derfor faller veldig ofte pyjamaser i smak hos de aller fleste. Daily Sleeper prøver å designe drakter og plagg som også kan brukes utenfor husets fire vegger. Bytt ut tøflene med et par høye hæler, og vipps så er man klar for fest.

TIL MOTELØVEN: Veske fra Saint Laurent hos Net-a-porter.com, 15.560 kroner.

En sort hverdagsveske er noe enhver stilsikker dame bør unne seg. Selv om hun helt sikkert har flere liggende, er det noe med å få en ny skinnveske pakket inn – før et nytt år venter. Er man usikker på merkevare og design, er et gavekort like greit. Sørg da for å kjøpe gavekort som kan brukes på flere merkevarer. En sort klassisk skinnveske er likevel sjeldent feil.

BLING: Øreringer fra Erdem hos Net-a-porter.com, 3.653 kroner

Gå til innkjøp av et par øredobber som passer både hverdag og fest, slik at de blir godt brukt. Er vedkommende lite glad i ting som glitrer, er det bedre å gå for et par klassiske modeller – men i og med at det er selskapstid er det gøy å velge noe utenom det vanlige.

VÆRVANT: Bootsene Bottine Veo fra Hermès, 13.900 kroner

Har man planlagt å kjøpe sko for over 13.000 kroner må man være sikker på skostørrelsen. Et par sorte klassiske boots er noe alle bør eie, særlig om man bor i et land som dette. Kvaliteten til det franske luksushuset er upåklagelig, og i og med at skoene går litt opp på ankelen, gjør de seg ypperlig til både jeans, skjørt og kjoler.