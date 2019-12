Nyttårsquiz

EU

1. Hvilke seks land var med i Den europeiske kull- og stålunionen fra starten av?

2. Hva heter artikkelen som britene har aktivert for å trekke seg ut av EU?

3. Frankrike er størst, men hvilket EU-land har nest størst landareal?

4. Hva er det siste landet som ble medlem i EU?

5. Hvilket land har for tiden formannskapet i EU?

6. I hvilken by har Europol sitt hovedkontor?

7. Hvem ble i 2019 utnevnt til president for EU-kommisjonen?

8. Av de 28 medlemslandene, hvor mange har tatt i bruk euro som valuta?

NAVN: Hvem ble i 2019 utnevnt til president for EU-kommisjonen? Foto: NTB Scanpix

Riktig Rekkefølge

1. Sorter disse landene etter innbyggertall: Israel, Serbia, Sverige

2. I hvilken rekkefølge kom tidsperiodene jern-, stein- og bronsealderen?

3. I hvilken rekkefølge kom kunstperiodene Renessansen, kubismen og romantikken?

4. I hvilken rekkefølge levde Julius Caesar, Alexander den Store og Genghis Khan?

5. Hvem levde først og sist av disse oppdagerne Marco Polo, James Cook og Christopher Columbus ?

6. Sorter Mexico, Argentina og Iran etter landareal

7. Sorter vinmonopolets salg av gin og akevitt og likør. (Basert på volum)

8. Hvem av de skandinaviske hovedstadene København, Oslo og Stockholm har mest og minst gjennomsnittlig årlig nedbør?

STERKT VOLUM: Hva selger mest, gin, akevitt eller likør? Foto: NTB Scanpix

Lett blanding

1. Hvor ligger Messina-stredet?

2. Hva slags arbeid hadde de to karakterne Kling og Klang i Pippi Langstrømpe-filmene?

3. Hva heter dressingen bestående av agurk, yoghurt og hvitløk?

4. I norrøn mytologi har Odin to ravner. Hva heter disse? Et poeng pr. riktig svar

5. Når gikk Sovjetunionen til angrep på Afghanistan?

6. Hva er et annet ord (latinsk) for hekseskudd?

7. Hvor på kroppen finner man Apix?

8. Hvilken gass har det kjemiske symbolet F?

BARE SØL: Hva heter dressingen bestående av agurk, yoghurt og hvitløk? Foto: NTB Scanpix

Sport

1. Hvor lang er en strafferunde i skiskyting?

2. Hvilken nordmann vant sist hoppuka?

3. Tom Nordlie rykket ned med to lag i år, men har tidligere rykket opp til Tippeligaen med hvilke to lag?

4. Hvilken nordmann har flest matcher gjennom tidene i engelske Premier League?

5. Hvor stor avstand skyter man fra i kongelaget på landskytterstevnet?

6. Fra hvilken by kommer fotballaget Schalke 04?

7. I hvilket år vant en norsk kvinne Norges første individuelle gull i et sommer-OL?

8. Nevn to av de tre nyopprykkede lagene til neste års eliteserie i fotball.

KAN DU BYEN: Fra hvilken by kommer fotballaget Schalke 04? Foto: NTB Scanpix

Økonomi

1. Det er én person avbildet på amerikanske pengesedler som ikke har vært president. Hvem?

2. I hvilket dansk selskap er Helge Lund styreleder?

3. Hva heter verdens mest verdifulle børsnoterte selskap?

4. I hvilket land bruker man valutaen Rand?

5. Hva heter flyalliansen som bl.a. består av KLM, Korean Air, Delta og Aeroflot?

6. Hvilken sentralbank, som feiret 350 års jubileum i 2018, er verdens eldste?

7. Hva ligger Norges Banks styringsrente på?

8. I hvilken by har Volkswagen sitt hovedkontor?

9. Hvilket selskap har brukt slagordet «Have it your way», siden 1973?

10. I hvilket tiår ble minibanker tatt i bruk i Norge?

KAN DU NAVNET: Det er én person avbildet på amerikanske pengesedler som ikke har vært president. Hvem? Foto: NTB Scanpix

Film & TV

1. Hvem spilte Harry Hole i den amerikanske versjonen av Snømannen?

2. I hvilken filmserie treffer man på karakteren Alfred Pennyworth?

3. Til hvilken by er handlingen lagt i den britiske serien «Peaky Blinders»?

4. Hvilken film er sitatet fra; «I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti»

5. Hva heter byen hvor familien Flintstones bor?

6. Hvem kjører bilen Boomerang Rapido?

7. Hva heter skuta til Kaptein Sabeltann?

8. Fra hvilken film er dette sitatet: «The public's out there throwing darts at a board, sport. I don't throw darts at a board – I bet on sure things.»

HVEM ER HAN: Som spilte Harry Hole i den amerikanske versjonen av «Snømannen»? Foto: NTB Scanpix

SVAR

EU:

1. Frankrike, Vest Tyskland, Italia, Belgia, Nederland og Luxembourg

2. Artikkel 50

3. Spania

4. Kroatia

5. Finland

6. Haag

7. Ursula von der Leyen

8. 19

Riktig rekkefølge

1. Sverige (størst), Israel, Serbia

2. Stein (først), bronsealderen, jernalderen

3. Renessansen (først), romantikken, kubismen

4. Alexander den Store (først), Caesar, Khan

5. Marco Polo (først), Columbus, Cook

6. Argentina (størst), Mexico, Iran

7. Likør (mest), akevitt, gin

8. Oslo (mest), København, Stockholm

Lett blanding

1. Mellom Sicilia og det italienske fastlandet

2. Politikonstabler

3. Tzatziki

4. Hugin og Munin

5. 1979

6. Lumbago

7. Tungen

8. Fluor

Sport

1. 150 meter

2. Anders Jacobsen

3. Start og Odd

4. John Arne Riise

5. 200 meter

6. Gelsenkirchen

7. 1992 (Linda Andersen)

8. Start, Ålesund og Sandefjord

Økonomi

1. Benjamin Franklin

2. Novo Nordisk

3. Saudi Aramco

4. Sør-Afrika

5. SkyTeam

6. Sveriges riksbank

7. 1,5%

8. Wolfsburg

9. Burger King

10. 1970-tallet

Film og TV

1. Michael Fassbender

2. Batman

3. Birmingham

4. Nattsvermerne

5. Bedrock

6. Rudolf Blodstrupmoen

7. Den sorte dame

8. Wall Street