De nye, private drømmehyttene

Geilo/Hemsedal/Kvitfjell

Ti år på rad uten et børskrakk. Et sunt boligmarked som durer og går. Solid og jevn oppgang innen næringseiendom. Og politikere som ikke vil erte på seg kapitaleiere.

Det blir penger mellom hendene av slikt. Og når nordmenn får penger mellom hendene, da drar vi gjerne til fjells.

I øyeblikket bygges det en rekke spektakulære hytter i fjellene i Sør-Norge.

Neida, det settes ingen rekorder. Ingen overgår Kjell Inge Røkkes Oppdal-slott, Steinar Mikkelsens Geilopalass eller Jan Haudemann-Andersens utrolige byggverk på toppen av Kikut. Slike dimensjoner tilhører andre tiår. Kommunepolitikere i fjellkommunene tør kanskje ikke lenger si ja til de aller største byggverkene.

BESTE BELIGGENHET: I 2017 betalte Edgar Haugen 15 millioner kroner for tre tomter på Geilo. Nå er én hytte nesten ferdig og en ny er påbegynt. Trolig vil han investere minst 40 - 50 millioner kroner i Geiloluksus. Foto: Andreas Klemsdal

Men det er ikke lenger kun folkehytter som bygges til fjells, slik situasjonen var etter finanskrisen. Nå er det lov å slå seg løs igjen. De nye hyttepalassene er tre-fire ganger så store som en gjennomsnittlig, norsk enebolig, har tomter som koster like mye som en fin leilighet i Oslo, og har en teknisk standard som det knapt er bygget maken til i fjellet tidligere.

Finansavisen har kikket nærmere på tre eksklusive hytteveier for å vise byggeaktiviteten i det øverste segmentet av hyttemarkedet akkurat nå. Dette er byggverk du ikke finner på Finn.no. De bygges av folk som har råd til å ta lang juleferie.

Skliavstand til Dr. Holms

Vi starter på Geilo. Her kikker solen såvidt frem mellom Kikut og et lavt skydekke.

Helt øverst i Slåttalivegen finner vi Norges kanskje mest eksklusive hyttetomter. Ifølge offentlige registere sikret milliardæren Edgar Haugen sikret seg tre utsiktstomter for en samlet sum av 15 millioner kroner i 2017. Tomtene ligger helt inntil løypene på Slåtta alpinanlegg på Geilosiden av Geilo. Her har man sol hele dagen, selv i desember. Og skulle det friste med en gin and tonic i baren på Dr. Holms Hotel, er det bare å ta på seg skiene og skli bort.

FERDIG TIL JUL?: Dette er den første av to hytter som Edgar Haugen bygger i Slåttalivegen på Geilo. Foto: Andreas Klemsdal

Før jul var det hektisk byggeaktivitet på den ene av tomtene. Samtidig var det gjort grunnarbeider på tomten ved siden av. Bygningen som er reist har et bruksareal (BRA) på 358 kvadratmeter. Bygningen som skal oppføres ved siden av er på 300 kvadratmeter.

Christian Haatuft ved Eiendomsmegler1 Geilo bekrefter at han solgte tre tomter øverst i Slåttalivegen i 2017. Han vil ikke si noe om de aktuelle byggene, men uttaler seg om byggekostnader på generelt grunnlag.

– I dagens marked bygger vi normale hytter for 25.000 kroner pr. kvadratmeter. Med en gang du skal ha litt høyere standard går prisen opp. Ønsker du én bestemt håndverker, høy teknisk standard og et greit kjøkken, så er byggekostnaden fort på 40.000 kroner og oppover, sier Haatuft.

Med den friske tomteprisen i bunn, og to byggverk på toppen, er det å anta at Edgar Haugen bygger fritidseiendom til familien for rundt 40 til 50 millioner kroner på Geilo.

Det spesielle med Slåttalivegen er at det er en blanding av små, gamle hytter og noen nye.

BLANDER NYTT OG GAMMELT: Store flotte hytter er også blitt bygget i Slåttalivegen 37a og 37b. Foto: Andreas Klemsdal

Litt lengre ned i samme vei gjorde finansmannen Gunnar Hvammen en investering i 2016. Rett ovenfor veien er det også solgt to prakteiendommer i nyere tid, Slåttalivegen 37a og Slåttalivegen 37b.

Hemsedal uten hems

Turen går videre til Hemsedal. Her er solen fremme, men den når ikke ned i dalen mellom Tinden og Skardsnuten. I dagene før jul går det skytteltrafikk av anleggsmaskiner oppover Holleskardvegen.

Lenge var Hemsedal kommune kjent for sin restriktive linje overfor alle som ville bygge hytte. Nå ser det ut til at politikerne er blitt litt mer liberale overfor gjestene.

Den store historien fra Hemsedal de seneste årene handler om Skigaarden, en spenstig utbygging av et restaurant- og servicebygg, pluss en rekke leiligheter i det øvre sjiktet, midt i bakken.

Rett ovenfor Skigaarden foregår det nå et litt mer ukjent eventyr. En rekke, supereksklusive hytter bygges nå i Hamarvegen. Flott utsikt, helt inntil alpinløypene og fine solforhold fra en gang ut i januar.

ET HALVT MÅL HYTTE: Boligutvikler Lasse Røsnes er en av flere som realiserer drømmehytten i den eksklusive Hamarvegen. Ifølge offentlige opplysninger skal den nye hytten bli på hele 500 kvadratmeter. Foto: Andreas Klemsdal

En av dem som blir ny hytteeier heter Lasse Røsnes. Han er til daglig boligbyggeren og står bak Neptune Properties. Byggearbeidene er igang i Hamarvegen 2. Hytten som har fått rammetillatelse har et bruksareal på nesten 500 kvadratmeter. Her skal det totalt bli ti rom og fire bad.

Lasse Røsnes, adm. direktør i Neptune Properties. Foto: Kaare Martin Granerud

Finansavisen kunne tidligere i år fortelle at Røsnes sammen med sin kone hadde kjøpt en eldre hytte med tilhørende tomt for 20 millioner kroner. I eiendomsregisteret står det imidlertid at de har betalt 4,5 millioner kroner for tomten hvor det nå er byggearbeider. Det nye byggverket blir neppe ferdig til påske.

Med kjøpet i vår pluss bygging av 500 nye kvadratmeter, vil boligkongen trolig ha investert rundt 40 millioner kroner i Hemsedal.

– Det er riktig at vi bygger en familiehytte i Hamarvegen 2. Hemsedal er en unik destinasjon med fantastiske fjell- og toppturmuligheter. Det er fine langrennsløyper og nærhet til Skigaarden med sine fasiliteter. Og bygda har ellers et godt tilbud, skriver Røsnes til Finansavisen.

Her oppe blir han nabo med sin Neptune-partner Jon Strand. Han har hytte i Hamarvegen 15 og kjøpte tomten for 3,5 millioner kroner i 2012. Hytten som sto ferdig her for noen år siden, er også på nesten 500 kvadratmeter. Denne skal ha seks bad, ifølge offentlige opplysninger.

SKLI INN: Boligbygger Jon Strand har bygget en hytte på nesten 500 kvadratmeter helt inntil skibakken i Hemsedal. Foto: Andreas Klemsdal

Bama-eier Kristian Nergaard kjøpte Hamarvegen 11 for 6,9 millioner kroner tidligere i år. Han har ikke kastet bort tiden og byggingen er i full gang. Nergaard nøyer seg med et bygg på 350 kvadratmeter. Men vi snakker altså trolig om tomt pluss hytte for over 20 millioner kroner.

Jan Erik Rivelsrud. Foto: Iván Kverme

Litt lengre opp i veien finner vi hotellarving Jan Erik Rivelsrud. Han kjøpte tomten for litt over 4 millioner kroner i 2016 og har bygget seg en flott og moderne hytte.

NETTOPP FERDIG: I Hamarvegen 6 har hotellarving Jan Erik Rivelsrud bygget seg et hyggelig feriested. Foto: Andreas Klemsdal

Byggene som ligger ut mot alpinløypa har så ski-inn/ski-ut som det er mulig å få. En annen som har latt seg lokke av dette er Pareto-toppen Tormod Høiby, sammen med medeier Silje Søndreli. De kjøpte tomten i nr. 16 for 6,5 millioner kroner tidligere i år.

FINT NABOLAG: Dette er Hamarvegen 17, som sto ferdig for et par år siden og er på nesten 400 kvadratmeter. Eiendommen er tinglyst på Jarle Stenerud. Foto: Andreas Klemsdal

Gjermund Svendsen-Rosendal ved Eiendomsmegler 1 Fjellmegleren - Hemsedal har lenge vært involvert i salget rundt Skigaarden. Han kan fortelle at det slett ikke bare er å ringe dersom man drømmer om tomt i Hamarvegen.

TOMT TIL SYV MILL: Bama-eier Kristian Nergaard kjøpte Hamarvegen 11 for 6,9 millioner kroner tidligere i år. Han har ikke kastet bort tiden og byggingen er i full gang. Foto: Andreas Klemsdal

– Det er vanskelig å komme seg inn her oppe. Ingen av disse tomtene er annonsert. I dag er det ikke tomter til salgs og jeg har ventelister.

Kristian Nergaard. Foto: Ivan Kverme

Svendsen-Rosendal mener Skigaarden har mye av æren for at det er blitt så attraktivt i området.

– Ingen i Norge vil komme til å greie å kopiere det som er skapt der oppe. Man må nok være litt gal for å få det til. I dag har Skigaarden utviklet et sosialt miljø som smitter over både på leilighetssalget, men også på hyttetomtene i området.

Svendsen-Rosendal bekrefter at byggekostnaden på slike hytter ofte vil ligge i området 40.000 kroner pr. kvadratmeter og oppover.

– Du må godt over 30.000 kroner pr. meter, vi snakker nok 40.000 kroner og oppover. Hyttene som bygges her oppe nå er noe av det heftigste som bygges i Norge nå. Det er nærmest banebrytende med tanke på materialvalg og tekniske løsninger. Det er en god del eiendomsfolk som bygger og de bygger flott.

Vardebygging

Vi forflytter oss videre til Kvitfjell. Solen er borte, og vinden river i klærne mens tåken kommer og går.

Vi følger dumpere og rørleggerbiler dit byggevirksomheten nå er størst. Det store utbyggingsområdet i disse dager er Varden, hvor det er bygget en ny stolheis og åpnet opp for bygging av flere hundre enheter i et helt nytt utbyggingsfelt.

NY HYTTE TIL JUL: Et av byggverkene på toppen av Varden tilhører Wikborg Rein-partner Anders W. Færden. Foto: Andreas Klemsdal

Helt på toppen, ved toppstasjonen av den nye heisen, finner vi de mest eksklusive høyfjellstomtene. De dyreste tomtene ble i fjor solgt for opptil 4,5 millioner kroner her oppe.

Nå står flere av hyttene ferdige. Dette er hytter som er litt mer moderate, men fortsatt ofte dobbelt så stor som en gjennomsnittlig norsk enebolig.

Et av byggverkene tilhører Wikborg Rein-partner Anders W. Færden. Den andre som er ferdigstilt på toppen av Varden er tinglyst på Dag Bertil Jansson og Tonje Michelle Høili Jansson. Dag Bertil Jansson har ifølge Fredriksstad Blad bygget opp selskapet Eiendomsverdi, som i fjor ble solgt til fire store banker. En hytte som akkurat nå ferdigstilles tilhører finansmannen og Obligo-sjef Christian Dovland.

VARIERT PÅ VARDEN: En moderne og tøff hytte er tinglyst på Dag Bertil Jansson og Tonje Michelle Høili Jansson. Tomten foran denne hytten er kjøpt av Aksel Lund Svindal, trolig til rabattert pris. Foto: Andreas Klemsdal

En av de ubebygde tomtene er tinglyst på Aksel Lund Svindal. Den pensjonerte alpinstjernen har trolig fått rabatt, for han har betalt mindre enn naboene for en av de fineste tomtene. Ifølge tinglysningen har Svindal betalt 2,5 millioner kroner for tomt øverst på Varden.