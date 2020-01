Knuser stein - Bygger milliarder

– Vi har bygget stein på stein, sier Roy Gunnar Holth.

– Bokstavelig talt.

Han snakker om selskapet som er inne i sitt 54. år. I store prosjekter de seneste årene har Gunnar Holth Grusforretning (GHG) hatt en rolle. Oslo Lufthavn, Snøhvit-utbyggingen og de store utbyggingene av E6 fra Minnesund til Mjøsbrua og E18 fra Larvik til Arendal er noen av dem.

– Vi har som regel et ben innenfor når det skjer noe stort.

Han har invitert oss til Kongsvinger siste dagen før juleferien starter. Ansatte smiler, men Holth virker stresset.

– Litt dårlig timing. Det er midt i juleforberedelsene, sier han og viser vei til et møterom.

Mye skal rekkes før julefreden kan senkes og langrennsskiene kan testes på hytta i Vennebu. Han skal blant innom juleavslutningen til det lokale fotballaget, Kongsvinger IL.

På 80-tallet spilte han der selv. Med Holth på høyrebacken rykket Kongsvinger opp til Tippeligaen i oktober 1982.

Det var starten på en storhetstid med 17 år på rad i den øverste divisjonen, med ett sølv og to bronsemedaljer.

Publikumsrekorden på hjemmebanen Gjemselund stammer fra 1983 med 6.794 tilskuere. 94 flere enn det egentlig er plass til.

BLITT STORE: GHG tar ut masser fra mange grustak og steinbrudd, hovedsakelig på Østlandet. Foto: Kurer Grafisk

1-1 mot Juventus

For Holth selv tok det slutt i 1986. Da faren ble kreftsyk fikk eldstesønnen mer og mer ansvar for den daglig driften. Det lot seg ikke forene med spill på toppnivå i Norge. Året etter tok Roy Gunnar over som daglig leder, 29 år gammel.

– Da far døde pekte pilene på meg. Søsknene mine var jo enda yngre.

–Var det et vanskelig valg å gi opp fotballkarrieren?

– Nei. Jeg jobbet så mye her at jeg til slutt havnet på benken.

Da Kongsvinger spilte 1-1 mot Juventus på Ullevaal stadion i 1993 var det også gode tider for den lokale grusforretningen.

– Siste halvdel av 90-tallet var en veldig fin tid for oss med god aktivitet. Men vi har vokst gradvis hele veien.

Vi må spille i Champions League

Må leke med de store

Faren Gunnar Holth opprettet et enkeltpersonforetak i 1965. Den første grusen ble hentet fra grustaket på Granli der familien bodde. Med en hjullaster, lastebil og tre ansatte ble grusen hentet ut og solgt til privatpersoner og bedrifter.

I 1978 ble Albert Kr. Hæhre invitert til en rundtur på anleggene som grusforretningen hadde opparbeidet seg. Det ble starten på et langvarig vennskap og samarbeid med Hæhre Entreprenør. De to selskapene eier Åsland Pukkverk sammen.

– Vi har vært gode forretningspartnere gjennom alle år. Jeg tok det videre etter min far.

For det gjelder å være med de store. GHG samarbeider også med Veidekke og andre større entreprenører.

– Vi må spille i Champions League, sier Holth.

GOD BUTIKK: I 2018 omsatte GHG for 490 millioner kroner. Resultatet ble 74 millioner. Foto: Kurer Grafisk

GHG omsatte i 2018 for 490 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på 74 millioner. Fjoråret fulgte etter med 470 og 60 millioner i omsetning og resultat før skatt. Men familieselskapet på Kongsvinger har vokst seg større enn som så.

GHG ligger under morselskapet Constructio. Der ligger også flere sandtak og betongselskaper. Totalt i konsernet er omsetningen 760 millioner kroner. Resultatet før skatt er på 376 millioner. I de tallene ligger også utbyttene fra samarbeidselskapene med andre entreprenører. Eierskapet i Constructio er delt mellom Roy Gunnar og sønnene Fredrik og Kristian.

Ifølge Kapital økte Holths formue med én milliard kroner fra 2018 til 2019, opp til en nettoformue på 5,3 milliarder. Mye takket være kursoppgangen i AF Gruppen, der Constructio er tredje største eier. Aksjeposten er nå verdt 2,5 milliarder kroner. En annen viktig grunn til formuesøkningen er entreprenørbedriften KB Gruppen, der Constructio eier en betydelig del. Salget av datterselskapet Contiga realiserte store verdier.

– Det går rundt, sier Holth passe beskjedent.

–Det går vel bedre enn bare rundt?

– Joda, men det kommer ikke av seg selv. Vi har mange dyktige medarbeidere. Det er ikke noe «one man show». Det synes jeg er viktig å få frem.

2020 blir et tøft år

100 menn og kvinner er i staben til GHG. 70 prosent av dem er maskinførere og knuseoperatører ute på anlegg. Administrasjonen sitter sammen med Betong Øst på Kongsvinger.

– Så mye av landet styres herfra, sier Holth.

Han smiler og ler litt, men ordene er ikke sagt helt uten seriøsitet.

– Vi er etablert fra Sortland i nord til Arendal i sør, fortsetter han.

I Sortland har GHG et eget steinbrudd som frakter ut 400.000 tonn steinmasse med båt til kunder i Nordland og Troms.

KAMP OM BALLEN: Roy Gunnar Holth i duell med LSK-spiller Bjarne Sognnæs i 1984. Foto: Glåmdalen

Stusslig 2020

Etter flere gode år med piler som har pekt bratt oppover, ser ikke årets første halvår spesielt bra ut.

– De tre seneste årene har vært utrolige, men nå går vi inn i et lite vakuum. Ordremessig har vi en for lav inngang i 2020.

Det gjelder bransjen generelt. Flere store selskaper i anleggsbransjen har varslet permitteringer. Risa og Stangeland maskin er to av dem. Det er snakk om flere hundre ansatte.

– Store prosjekter kommer ikke i gang. Nå er det et vindu med mindre aktivitet.

E6 videre mot Lillehammer er et av de store prosjektene GHG venter på. Foreløpig er det ingen kontrakter ute på anbud.

– Hvem somler?

– Jeg tror det bare er blitt sånn. Reguleringsplanene er ikke ferdige, det er mange hensyn å ta. 2020 blir et tøft år.

– Blir det permitteringer hos dere også?

– Vi har ikke vært innom det temaet, men vi må hele tiden vurdere det i samarbeid med de tillitsvalgte.

– Hvordan skal dere løse det?

– Vi må se på hvilke modeller som gir oss høyest mulig sysselsetting og mulighet for å beholde alle folkene. Siste halvdel av 2020 og inn mot 2021 ser det bedre ut.

BRA FJORÅR: Ifølge Kapital økte Holths formue med én milliard kroner fra 2018 til 2019, opp til en nettoformue på 5,3 milliarder. Foto: Iván Kverme

Mobil knusing

Roy Gunnar har holdt seg på plassen der han vokste opp. Allerede på 80-tallet bygde han sitt eget hus til tilknytning til barndomshjemmet på Granli. Der finner du også den første lastebilen faren kjøpte i 1965.

– Den ble solgt fra selskapet, men for noen år siden fikk vi tilbud om å kjøpe den tilbake, ferdig restaurert. Nå står den på låven.

Lastebilen representerer starten, fortiden. Sønnenes inntreden i selskapet representerer fremtiden. Den ene er økonomiansvarlig i nevnte KB Gruppen. Den andre er ansvarlig for selskapets mobile enheter, som gjør at steinen kan knuses der jobben er. Det har vært en av de store suksessene til GHG. Selskapet startet med dette allerede i 1986.

– Vi var tidlig ute, og det har vært vår styrke. Det segmentet har hatt en eventyrlig vekst.

Skal det for eksempel bygges en vei kan selskapets mobile enheter komme å knuse steinen som ligger i området for senere å bruke den i veibyggingen.

– Kortreist. Er ikke det inn om dagen?

Holths arbeidserfaring er også kortreist. Fra videregående skole har han hele tiden jobbet i familieselskapet, kun avbrutt av to år med teknisk fagskole. Han har vært ute på ulike jobber. Kjørt både hjullaster og lastebil.

– Jeg har vært med på det meste innenfor virksomheten. Jeg er lært opp ute med de ansatte, sier Holth.

STEIN PÅ STEIN: GHG begynte som et enkeltpersonforetak i 1965. Foto: Kurer Grafisk

Gir millioner til Kongsvinger

Stressnivået virker å ha senket seg litt, helt til en kollega kommer innom og lurer på om han skal være med ned til Gjemselund.

– Jeg kommer etter. Si at jeg blir litt forsinket.

Holth er en sentral gjest når Kongsvinger skal oppsummere fotballåret som endte med tap i første kvalifiseringsrunde til Eliteserien. GHG er den største sponsoren.

– Vi sponser og jeg er litt mentor for ledelsen. Jeg hjelper til der jeg kan.

–En slags rik onkel?

– Jeg synes det er et fryktelig dårlig ord.

– Hvor mye penger?

– Det varierer litt fra år til år, avhengig av ambisjonsnivået. Nå er det flere bedrifter som støtter klubben og gjør satsingen mulig. Vi er nøkterne, driver godt og har balanse i regnskapet. Vi taper ikke penger. Det er nok av klubber som gjør det.

På banen var han ikke noe naturtalent. Energi og innsats veide opp for manglende teknikk.

– Jeg var en god lagspiller. Allerede da så jeg verdien av å være på et lag. Det er litt som å drive et firma. Du er ikke alene, du må tenke må folkene rundt deg.

– Hva har du tatt med deg fra fotballen til GHG?

– Energien trengte jeg. De første årene var det mye jobb. Da hadde vi 20-30 ansatte, og nå er vi plutselig 100. Det har gått i trapper, etter hvert som vi har blitt større har jeg også utviklet meg. Så lenge jeg har drevet har vi ikke hatt røde tall. Vi har alltid levert.

Bedriften har årlige investeringsbudsjett på rundt 50 millioner kroner.

– Overskuddene brukes til å skape ny aktivitet, sier Holth.

Vi setter oss i bilen for en liten runde innom grustaket på Siva. John Lennons “So this is Christmas” setter julestemningen i et snødekt Kongsvinger.

– Tror du faren din hadde vært fornøyd hvis han så hvor GHG er nå?

– Ja, det tror jeg.