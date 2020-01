Bygger luksusbåter til styrtrike amerikanere

Oppdatert 10. januar 2020

FORT MYERS, FLORIDA

Begge har shorts, joggesko og litt for langt hår. Nils leder med mange hårlengder selv om han er ett år yngre enn Trond. De er som et gammelt ektepar.

BYGGER BÅTER FOR STYRTRIKE AMERIKANERE: Nor-Tech Boats Nils Johnsen (t.v) og Trond Schou. Foto: Hilde Oreld

– Du er jo bestefar, sier Nils vennskapelig til Trond. Han har en liten jente med kone nummer to og to eldre sønner – eller slamper som han kaller dem. Den ene har nylig skjenket ham et barnebarn.

– Du er jo bestemor! smeller Trond tilbake. Nils knekker sammen i en hikstende latter.

ELLEVILLE, EKSKLUSIVE BÅTER

Vi møter dem i et 4.500 kvadratmeter produksjonslokale i Fort Myers i den sørvestlige delen av Florida, noen timers kjøring fra Miamis skyskraperlandskap via sumplandskap med mer enn stor sannsynlighet for å se en alligator eller tre før vi kommer frem. Byen ligger på landet, ti fot over havet. For det måles i fot i USA. For de to nordmennene har det bokstavelig talt handlet om fot hver dag i en mannsalder. De designer, bygger og selger båter. Raske båter. Elleville båter. Eksklusive båter. Prisbelønte båter. De som har mellom tre og fem 400 hestekrefters påhengsmotorer i hekken. Båter som kan gå både 200 og 300 kilometer i timen.

En åpen båt med pølsebod i midten. Vi må gjøre dem så sexy som mulig. Båtene skal gå fort og se tøffe ut

– Det er fort på vannet, sier Trond.

– Det er fort på Mosseveien også, kommer det tørt fra Nils.

FRA MANGLERUD TIL FORT MYERS

For Nils har hele livet handlet om båt. Manglerudgutten hadde en nabo som var båtentusiast. I nærheten av Manglerudgutten holdt også båtbygger Harald Hermansen hus. Det ble unge Nils sin læremester.

Nå ønsker de fleste seg påhengsmotorer og ikke innenbordsmotorer. Det kan være inntil ett års ventetid

– Den båtgale naboen hadde en snekke på Hovedøya. Hver sommer var jeg i Kristiansand. Fetteren min hadde båt. Alt har egentlig dreid seg om båt for meg. Jeg var rundt 12 år gammel da jeg bygget min første båt, mimrer Nils. Etter at han var ferdig med grunnskolen, har han vært i båtbransjen. Han har vært involvert i en rekke type speedbåter, og jobbet for Drøbak båtsenter hvor han lærte mye. Som 19-åring søkte han lykken over dammen. Fra 1979–1981 bygget han båter i Texas og Miami, før han flyttet til Söta Bror og startet eget båtfirma.

VILLE STARTE DRØBAKS FØRSTE KJØPESENTER

For kompisen var det annerledes. Han var født inn i Drøbaksfamilien som produserte Gjerdesagen. Trond jobbet med sin far. I 1978 ble fabrikken, men ikke lokalene, solgt. Lokalene ble leid ut til nye eiere. Da tok Trond helikopterutdannelse og startet selskapet Helikopterfoto AS. På sagproduksjonssiden ble det oppkjøp og flyttinger. Da produksjonen endte i Halden, sto Trond igjen med en tom fabrikkbygning i Drøbak.

Foto: Nor-Tech Boats

Tronds far hadde flyttet til USA og junior ville endre lokalet fra fabrikk til å bli Drøbaks første kjøpesenter. Det var ikke mange kjøpesentra i Norge på den tiden. Stovnersenteret var det mest kjente. Og handelslekkasjen i Drøbak var på 70 prosent.

– Kjøpesenter syntes jeg var en fantastisk god idé og fremstilte dette for handelsstanden i Drøbak. Den besto av lokale helter og butikkeiere som hadde butikker som aldri var åpne; stengt på lørdager og ellers åpningstider mellom ti og fire. Handelsforeningen var i sjokk da jeg fortalte om planene. Det var som å høre en knappenål falle på et gulvteppe. Det ble bråk og store overskrifter om at jeg skulle ruinere hele handelsstanden.

Bråket stilnet. Den lange kampen om å regulere om fra fabrikk til næringseiendom gikk i helikopterpilotens favør. Trond var gårdeier og leide ut til butikker til det som i dag heter Amfi Drøbak City. Da dette var på plass, reiste han til USA. Han fortsatte med flyvning og hadde tenkt til å bli trafikkflyver. Men det var dørgende kjedelig. Samtidig holdt Nils på med sine båter. Han hadde reist rundt i hele Europa for å hente inspirasjon og lære mer. I mange år oppholdt han seg i Italia før han flyttet til Sverige.

– Jeg fløy charter fra USA til Saint Martin. Det var kjempemoro. Her ville jeg være, så jeg bosatte meg i Karibia, sier Trond og rister lett på hodet. Det er åpenbart en fortid som har satt varige spor.

GENIERKLÆRT BÅTBYGGER

På slutten av 80-tallet byttet han transportmiddel fra luft til vann. Da kjøpte han en charterbåt som gikk samme rute. Det holdt i noen år, før han hadde fått nok og flyttet tilbake til fastlandet i USA. Langt unna var den autodidakte og senere genierklærte båtbyggeren Nils i full gang med å støpe båtformer i Sverige og selge båter i Europa.

Foto: Nor-Tech Boats

– Jeg ringte ham og vi fikk sendt alt av utstyr hit. Heldigvis hadde vi fått forhåndsbestilling på én båt, sier Trond. Nils tegnet og forklarte, strukturert og ryddig. Trond kjøpte deler og dro i de administrative trådene. Det var mye armer og bein.

Imaget ble litt for mye playboy. Og konene ville i hvert fall ikke ha slike båter

Den første båten de produserte var en hurtigbåt av katamarantypen som gikk styggfort. Så ble det én båt til og en båt til før finanskrisen traff hardt. Knallhardt både i USA og Europa. Båtmarkedet forliste like brått som «Titanic» og «KNM Helge Ingstad».

– Da måtte vi tenke helt nytt, sier Nils, som kom opp med en heftig båt av typen senterkonsoll. En slags skjærgårdsjeep hvor føreren står i midten under tak, med en stor, åpen cockpit.

– En åpen båt med pølsebod i midten. Vi må gjøre dem så sexy som mulig. Båtene skal gå fort og se tøffe ut.

Båttypen passer til alt fra gutte- og jenteturer til dykking, soling, vannsport, fiske og familieturer. De typisk lange og smale Miami Vice-båtene hadde ikke det samme bruksområdet. Båtene falt også i popularitet.

– Imaget ble litt for mye playboy. Og konene ville i hvert fall ikke ha slike båter, fortsetter båtdesigneren.

DET ER KØ FOR Å HANDLE

Båtene fra Nor-Tech er fra 34 til 56 fot. De har også bygget et par på 80 fot, men har sluttet med det. Det er kø for å få kjøpe båter med Nor-Tech på skroget.

– Vi har ikke veket en tomme når det gjelder kvalitet. Kun det beste er godt nok. Hver båt lages for hånd. Der konkurrentene for eksempel har synlige plugger i panelet, er våre båter annerledes. Alt er skjult. Det både ser og er eksklusivt. Når Lexus begynte å bygge biler, måtte resten av produsentene ta seg sammen. Vi var litt Lexus i båtindustrien, sier Nils.

– Det som er godt håndverk i USA, er virkelig bra. Men generelt slurver de for mye. Det nyter vi godt av, hevder Trond.

PRIS FRA 3,5 TIL 20 MILLIONER KRONER FOR EN BÅT

Nor-Tech har som hårete mål å produsere 100 båter i året. I år lander de på drøyt 80 båter. Ingen av båtene er like. Alle kundene skreddersyr sin båt, enten det er snakk om materialer og mønster på setetrekk, eller skrog og farge på motorene. Prisene begynner på rundt 3,5 millioner kroner og opp til over 20 millioner kroner. Vi snakker ikke store cabincruisere her, men high performance boats.

Foto: Nor-Tech Boats

– Eller fiskebåter som vi innimellom velger å kalle dem. Og nå ønsker de fleste seg påhengsmotorer og ikke innenbordsmotorer. Det kan være inntil ett års ventetid, sier Nils.

– Vi har ofte solgt en båt eller to til Norge, men nå er dollaren så dyr at det er ikke sikkert det blir noen salg dit i år. Kanskje ett, sier Trond.

Årlig omsetter Nor-Tech for mellom 300 og 400 millioner kroner.

2000 HESTEKREFTER I POMPEN

De minste Mercury-motorene er på 350 hestekrefter. Båtene er minimum utstyrt med tre av dem. Ute på parkeringsplassen står det en Nor-Tech med fem påhengsmotorer. Hver av dem på 400 hestekrefter. Båten med 2.000 gamper i hekken, er ingen skrytemodell. Det er slike båter de to norske eventyrerne selger. Det ryktes at de som er interessert i verdens heftigste båter av denne typen, drømmer om en Nor-Tech. Hyllen på presentasjonsrommet er full av premier, priser og utmerkelser.

Foto: Nor-Tech Boats

Nor-Tech teller nå rundt 200 ansatte. I disse dager dobler de plasskapasiteten. En ny hall på 5.000 kvadratmeter er kjærkommen. Det er plass- og arbeidskrevende å bygge båter for hånd. Vi teller så mange som syv mann i arbeid på én båt. Bare lakk- og malingsjobben krever mye arbeidskraft. På systuen er det mye østrogen i fri dressur. Ellers er det mye maskulin arbeidskraft å spore.

FRA 2 TIL 200 ANSATTE

– Det var egentlig morsommere før. Da gjorde vi alt selv. Vi satt til og med og sydde og snekret interiør, sier han som tidligere ble omtalt som bestemor. Ansiktet er brunbarket og håret langt og lyst.

– Nå er det masse ansatte og mye stress. I begynnelsen var det jo bare oss to… sier Trond.

– Hva er historien med bestemor?

– Den er over ti år gammel. Jeg satt krumbøyd og sov på et fly med ansiktet gjemt i hendene. Datteren min Ella lekte med en annen jente på seteraden. Moren hennes spurte Ella om jeg var hennes bestemor, sier Nils og knekker sammen på nytt.

Bestefar og bestemor har drevet en eventyrlig båtbusiness på landet i Fort Myers sammen siden 1991.