Før og etter en tur på Theatercafeen

NÆRMER SEG ÅPNINGSFEST: Kvelden før ordinær åpning er det klart for storstilt åpningsfest for 650 inviterte gjester på Raadhuset. Snorklippingen blir utført av kulturministeren og Christian Ringnes. - Det er stas at åpningsfesten er fulltegnet, sier Morten Guldvik. Foto: Iván Kverme