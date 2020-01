Teslaeiere elsker gjeld

Tesla har rullet inn i den norske folkesjela.

Bilene representerer mye av det vi drømmer om å være. Tøff som Aksel Lund Svindal, spenstig som Karsten Warholm og smart som Magnus Karlsen.

Og nordmenn viste uvanlig handlekraft da den store Tesla Model X bykset oppover på bestselgerlistene i 2017 og 2018. For 2017 havnet Model X på en fjerdeplass over de bilmodellene som solgte best. Også i 2018 havnet bilen høyt oppe på listene.

Det var oppsiktsvekkende, da bilen var omtrent dobbelt så dyr som modellene både over og under på salgslistene.

Sommeren 2018 spurte Finansavisen hvordan en bil til 800.000 kroner og oppover kunne bli en folkebil i Norge. Svaret fant vi hos banken.

Vi fant at 73 prosent av bilene som lå ute til salgs hadde heftelser som tydet på at bilene var kjøpt med 100 prosent belåning.

Ifjor var det lillebroren sin tur. Teslas Model 3 inntok for alvor norske veier og knuste alle salgsrekorder, da over 5.000 slike biler ble utlevert bare i april. Tesla Model 3 ble den desidert mest solgte bilmodellen i fjor, med 15.683 enheter, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken.

Model 3-feber

Nå kan man ikke bevege seg ut på innfartsveiene i byene uten å støte på en Model 3, eventuelt bli forbikjørt av en. Facebookforumet Tesla Model 3 Norge har over 13.000 medlemmer. Her diskuteres rekkevidde, fargevalg, småfeil og ikke minst kosmetiske inngrep, som nye felger og foliering. Lillebroren i Teslafamilien er uten tvil mye bil for pengene. Det er både en praktisk, mellomstor familiebil og en bil med sportsbilytelser. Med den største batteripakken tilbyr bilen en akselerasjon fra null til hundre på 3,5 sekunder.

Og det gikk unna i svingene da nordmenn kjøpte denne modellen i fjor. Det tyder i alle fall bruktmarkedet på. Det ligger nå en rekke brukte Model 3 ute til salgs på Finn.no. Noen selges gjennom forhandlere og disse er som regel uregistrerte. Men mange selges også med oppgitt registreringsnummer.

TRILLER TIL FORBRUKERNE: Tesla Model 3 har strømmet ut av fabrikken. Foto: Bloomberg

Vi fant 39 Tesla Model 3 ute til salgs med registreringsnummer opplyst. Syv av disse er ikke belånte, mens 32 har notert heftelser. 30 av de annonserte bilene har heftelser som utgjør mer enn 80 prosent av prisantydning. 13 har heftelser som er over prisantydning.

Utfordringen med å kjøpe ny bil med 100 prosent belåning er at lånet kan være høyere enn bilens verdi den dagen bilen skal eller må selges.

Den som vil kjøpe en slik bil må være ekstra nøye med det formelle, slik at heftelsene ikke følger med bilen.

Bankene stiller villig opp for folk som vil kjøpe elbil. Tesla Norge har tidligere kjørt kampanjer med en svært lav lånerente på 0,25 prosent. Tilbyder av lånet var DNB. Kampanjen skal ha vært en stor suksess. Og nå tilbyr en rekke banker såkalte grønne billån, med gunstig rente.

Baltzersen er skeptisk

I fjor høst kunne Finansavisen fortelle at Finanstilsynet ønsker seg en innstramming i forskriften for billån.

Da tilsynsdirektør Morten Baltzersen i fjor høst skrev brev til Siv Jensen og Finansdepartementet om boliglånsforskriften, tok han også opp andre typer lån.

«Lån med annen sikkerhet enn bolig (billån m.v.) er ikke regulert, og det er en fare for at dette markedet vil vokse sterkt og tiltrekke seg sårbare låntagere», skrev Baltzersen til Finansdepartementet.

Finanstilsynet ville vurdere behovet for å forskriftsregulere lån med annen sikkerhet enn bolig, og eventuelt komme tilbake med forslag. Finansavisens makrojournalist kommenterte i fjor at når Tilsynet tidligere har «vurdert behovet» og varslet «eventuelle forslag» så har det stort sett endt opp med konkrete forslag.

Så kanskje gjeldskåte elbilkjøpere lever på lånt tid? Har du ingen penger men et skrikende behov for å komme deg fra null til hundre på under fire sekunder, kanskje du bør ringe banken i dag.