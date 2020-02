– Jeg tror aldri Panerai vil produsere en smartklokke

Vi hører et klikk. Den første døren går opp, den andre glassdøren forblir låst. Først når den første er låst, låses dør nummer to opp. Vi er inne! I det aller helligste; det som av Panerai-fantaster omtales som den Hellige gral. Adgangskort med synlig navn og et tilleggskort med alt som er forbudt og påbudt, henges rundt halsen vår. Ingen fotografering. Skotrekk utenpå skoene. På laboratoriefrakken skal knappene være lukket igjen. Rundturen på det som skal være den mest moderne klokkefabrikken i Sveits, kan begynne. Bygningen sto ferdig for fire år siden, og det gjøres et stort nummer av at alt er miljøvennlig og at den huser 250 ingeniører og urmakere. Dem som velger å ta privatbilen til jobb, må betale en månedlig leie. Pengene går uavkortet til å sponse de ansatte som kjører offentlig transport.