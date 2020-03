Møt våren i medvind

I skrivende stund er moteukene i full gang i metropolene. København, New York, London og Milano er unnagjort – og mens helgen går sin gang er Paris iferd med å vise de kommende kolleksjonene og trendene for høsten vi har i vente. Før den tid har man heldigvis vårtrendene å begi seg ut på. Nordmenn er kjent for å henge litt etter når det kommer til trender, derfor er det like greit å være føre var. Fuglekvitter, bare bakker og en litt varmere sol er forhåpentligvis med på å bidra til en liten vårfølelse, selv om kalendermåneden fortsatt viser februar. Det er kanskje tidlig å pakke bort ull, vanter og varme ytterplagg – men butikkene har allerede begynt med påfyll av nye materialer og dusere toner, noe som gjør det lett å bli revet med.

Trender går som kjent i sykluser, derfor er det ikke store overraskelser å finne i trendbibelen for den kommende sesongen. Maskuline dresser, skinn, minimalistiske silhuetter, blonder og cargobukser er fortsatt trender man mer enn gjerne kan gå i på ny når temperaturen blomstrer. Er man ekstra vågal kan man selvfølgelig prøve seg på de litt mer originale trender. Hos herrene har den omdiskuterte singletten fått et comeback, pinstripes er igjen å se på dressen og batikkmønsteret skal helst brukes fra topp til tå. Vil man være ekstra tidlig ute med å fylle på damegarderoben så er fortsatt knehøye støvletter å se i trendbildet. Paco Rabanne gikk for 70-tallslooken, noe som uten tvil er med på å sprite opp fargespekteret i skogarderoben. Er det ett tilbehør man skal investere i har gigantiske vesker fått innpass på markedet, på lik linje med stråveskene. Tenk på størrelsen av en weekend-bag – denne kan nå brukes i hverdagen. Merker som Bottega Veneta, Hermès og Tom Ford har alle modeller som går under denne kategorien. Når det kommer til antrekket er neonfarger tilbake, skreddersydde shortser kommer for fullt og vesten ønskes velkommen, gjerne utenpå skjorter og bluser.

FOR HENNE

Skinn

Skinn fortsetter i 2020, og er definitivt materialet man skal gå for nå, selv om det blir varmere i været. I år er også neonfarger tilbake, noe man så tydelig under visningen til Hugo Boss i Milano. Her har man mulighet til å slå to fluer i en smekk. The Matrix har lenge vært inspirasjonen for den nokså rocka trenden, men i år skal man leke med hele fargespekteret. Utrykket blir med ett mildere, noe som hører våren til. Andre motehus som har et bredt utvalg signert skinntrenden er Bottega Veneta, Max Mara og Emilia Wickstead. Om man ønsker et mer miljøvennlige alternativ, også kalt «faux leather», kan man se mot grønne merker som Stella McCartney og Nanuskha.

DOBBELT OPP: Skinn og neon kommer til å prege moteåret. Foto: NTB Scanpix

Kragefokus

Det som startet som en mikrotrend, er nå med på å prege trendbildet. Store krager er definitivt blitt en av vårens aller største trender. Den skal alle helst være stor, hvit og med blonder. Ønsker man å kopiere de store motehusene kan kragen styles under ullgensere og tykke materialer. Når været tillater det kan den få skinne alene. Se til motehus som danske Ganni eller Chanel, som i år har tro på trenden.

DETALJER I FOKUS: Miu Miu er kjent for sine feminine og søte krager. Foto: Net-a-porter.com

Stråvesken

Den kjente og kjære stråvesken fortsetter å regjere i trendbildet. Den kom for fullt i fjor sommer, takket være merker som Loewe og Jacquemus, men i år er det flere luksushus som har kastet seg på trenden. Veskene er ikke lengre bare å se på stranden i Sør-Frankrike, de brukes også til jobb – og ellers i hverdagen. Mikroveskene troner også trendtoppen, men i og med at stråveskene kan romme det man måtte ha bruk for, vinner de denne kategorien.

ROMMER ALT: Strandveskene fra Loewe er av den eksklusive sorten. Foto: Net-a-porter.com

Loafers

Gucci har lenge vært kjent for sine ikoniske loafers. De er sorte, behagelige og på bakkenivå – noe som gjør at de kan brukes hele dagen. Det er ikke mange andre merker som har klart å bevare en slik sko trendy i alle disse årene, men i år kommer flere med oppdaterte loafers på markedet. Nytt i år er hælen. Gucci har allerede oppdatert seg, en sko som kommer til å få vind i seilene. I tillegg er detaljer og teksturer på skoen svært viktig. Sjekk ut Gucci, men også andre merker som Prada, Louis Vuitton, Loewe og Tory Burch om prislappen ikke har noen betydning.

IKONISK TRAVER: Ny drakt for Guccis ikoniske loafer. Foto: Group 88

Shorts

Den maskuline dressen har lenge vært i motebildet, og kommer alltid til å være en drakt man kan hoppe i uansett tilstelning. Den brukes i alle sammenhenger, i alt fra selskaper og til jobb. I år endres den likevel en smule, da shortsen tar over for dressbuksen. Merker som Toteme, Max Mara og Michael Kors har for lengst designet sin egen variant.

PREPPY: Dresshortsen vist hos Bottega Veneta. Foto: NTB Scanpix

FOR HAN

Denim

Dongerimaterialet går aldri ut på dato, men har kanskje mer å gjøre i motebildet når temperaturen stiger. Designerne har spådd at dobbel denim kommer til å prege sesongen. Både bukser, skjorter og jakker kan styles sammen, gjerne i ulike fargetoner. Mange får assosiasjoner til 70-tallet, noe som kanskje også er meningen. Dropper man slengbuksen og blomsterprintet er man likevel i 2020.

DOBBELT OPP: Denim for den kommende årstiden. Her vist hos Balmain. Foto: NTB Scanpix

Cargobukser

Den sporty cargobuksen har vært å se i et par sesonger allerede, men stiller også sterkt for denne våren og sommeren. Buksen sies å være svært behagelig, og er en mindre formell modell en chinos og dressbukse. Buksen hadde sist sin storhetstid på 90-tallet, men i år har motehus som Fendi, Stella McCartney, Lanvin og Louis Vuitton designet sine mer eksklusive varianter. Buksen kan styles med både skjorter, løse t-skjorter eller strikkegensere. Føler man for å kle seg sporty, er dette plagget å investere i.

CARGOBUKSER: De sporty buksene fra 90-tallet har fått et comeback. Her fra Louis Vuittons visning i Paris. Foto: Louis Vuitton

XL

Å kjøpe for store skjorter er vel ikke noe man gjør med vilje, med mindre man planlegger vektoppgang før sommeren. Moteuken viste derimot at plagget nå er velkommen i garderoben. Preppy skjorter i en litt oversized størrelse ble vist hos både Etro og Prada, der sistnevnte valgte å style den sammen med grå dressbukser og sandaler. Pakk skjorten i feriekofferten, hvor den kan brukes løs sammen med en shorts og et par Adidas-sandaler.

EN EKSKLUSIV XL: Prada viste også trenden under moteuken. Prislappen for skjorten med logo og striper er 9.174 kroner. Foto: Mrporter.com

Stripete dresser

Denne sesongen er pinstripes tilbake for fullt, men i et mer avslappet preg enn tidligere. Det er ikke dermed sagt at man behøver å bruke trenden på kontoret. Tenk heller late dager på ferie, eller under en hagefest. Saint Laurent, Celine og Emporio Armani er bare noen av designerne som brukte trenden på catwalken. Stripete dresser har en lang historie, og ble opprinnelig brukt i London på medarbeidere som jobbet i bank på 1920-tallet. Hver bank hadde ulike striper. I senere tid er stripene blitt brukt både i sport og i ikoniske filmer. Nå er det på tide at de havner i norske garderober.

STRIPER: Under moteuken viste Saint Laurent hvordan trenden kan kopieres. Foto: NTB Scanpix

Seilsko

Skoen som opprinnelig ble brukt til seiling er nå tilbake i trendbildet. Skoen er kommer for å bli, og passer årstiden ypperlig med tanke på både materiale og utseende. Skolen er som regel produsert i lær eller kanvas, og passer selvfølgelig ekstra godt til seildekk. Skal man tro trendbibelen gjør de seg likevel til et par chinos eller et par blå jeans.