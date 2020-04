SYMBOL PÅ VELSTAND: Oksestatuer i en handlegate i Beijing. Pitchen for økt BNP er på mange måter økt velstand. De som mener at BNP per innbygger som målestokk for levestandard ikke nødvendigvis gir et helhetlig bilde, argumenterer med at inntjeningen ikke nødvendigvis fordeles jevnt over hele befolkningen. Cassidy påpeker at dette er noe blant andre andre fjorårets vinnere av Nobelprisen i økonomi, Abhijit Banerjee og Esther Duflo, proklamerer. Foto: NTB Scanpix