Nordmenn har milliardverdier i spansk eiendom. Nå er det full stopp.

– Vi har sett tidligere hvordan trenden kan snu fort fra eiendom i utlandet til mer fokus på norske hytter, gjerne på Sørlandet. Det er ingen tvil om at det skjer nå. Spørsmålet for eiendom i Spania er mer om det i det hele tatt kommer til å være et marked der. For det er noe spesielt ved nordmenns eiendomsformue i utlandet. Mange steder er det norske markedet så definert at vi utgjør vårt eget marked. Hvis nordmenn skal selge så selger de ofte til nordmenn.