Rugseths milliardoppskrift

Alder: 58

Stilling: Eier Karbon Invest sammen med Rune Syversen. Rugseth eier drøye 62 prosent. Syversen eier resten.

Bakgrunn: Har gründet flere selskaper med stor suksess, blant andre Link Mobility og Crayon. Har gått fem år på BI, men leverte aldri diplomoppgaven. Da hadde han allerede et selskap med 100 ansatte.

Aktuell: Tok Sikri på børs i juli etter å ha kjøpt selskapet fra Evry i fjor.

Sivilstand: Gift med Gro i 37 år. De har tre barn sammen på 25, 27 og 30 år.

Stortingets talerstol blir din. Hva tar du opp?

Formuesskatten. Ikke fordi det er synd på dem som må betale, men fordi Norge mister mange selskaper ut av landet. Det finnes ikke ett IP-basert selskap som ikke har forsvunnet ut. Det er helt utenkelig at vi skal få et norsk Spotify. Med en verdsettelse på 90 milliarder hadde det blitt 900 millioner kroner i formuesskatt årlig, men de tjener jo ikke penger. Den første milliarden til Visma ble tjent av nordmenn. De neste 49 ble tjent av utlendinger. Men formuesskatten forsvinner nok ikke før Ap og Sp innser at den er galskap for landet.

Hva bør Norge bruke mindre penger på?

Det meste. 20 prosent av statens årlige forbruk tas fra sparepengene våre. Da nytter det ikke å si at vi skal gi litt mindre til bøndene eller til sosiale tjenester. Vi må virkelig tenke oss om hva det er Staten driver med som faktisk bidrar til samfunnet og som er nødvendig. Den norske kirke i Stockholm får null i støtte fra den svenske stat. Den svenske kirke i Oslo får 23 millioner i året. Hva er det for noe? Finland klarer å drive landet sitt på like mye penger som vi i Norge bruker på sosiale tjenester. Jeg har drevet virksomhet i Finsland i 30 år. De har bedre skoler og like gode sykehus. I Norge har vi ikke trengt å si nei til noe som helst siden tidlig på 80-tallet. I 35 år har løsningen vært å hive mer penger på alt. Og det kommer ikke til å skje noe før vi blir tvunget til det. Er jeg villig til å betale mer i skatt? Er jeg villig til å betale mer for tjenester? Nei, ingen er det. Men politikerne er valgt for å ta de tøffe beslutningene.

Hva er din dårligste investering?

Jeg kan faktisk ikke huske noen. Jeg er så gjerrig og skal ha så god kontroll på investeringene. Privat har jeg kjøpt mye ræl jeg aldri burde kjøpt.

Hvilken bok vil du lese om igjen?

For noen år siden hørte jeg Justin Cronings trilogi “The Passage” på lydbok. Det er fantastiske bøker med over 80 timer spennende litteratur. Jeg gikk tur med hunden mens jeg hørte på og gikk ned fem kilo. Hunden var nesten halt på slutten av den siste boka. Det ble så ille at hun gjemte seg da jeg fant frem headsettet.

Hvor går drømmereisen?

Jeg har besøkt 125 land og drømmer om å se de 70-80 resterende. Akkurat nå er det Surinam, Trinidad og Tobago, Gyana og Fransk Guyana som står på listen. Vi har bestilt tur, men det ser ut til at corona setter en stopper for den.