Gourmetrestauranten på Nesøya floppet. 20 år senere tar Kajsa Nylander hevn med cateringsuksess.

Kajsa Nylander begynte å lage mat for venner hjemme på sitt eget kjøkken. Nå har bedriften hennes 15 heltidsansatte, er åpent syv dager i uken og omsetter for over 40 millioner kroner.