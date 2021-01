Annerledesaksjene på børs: slossing, plasttøfler, brukte klær og boybands

BTS, som står for den absolutte brorparten av Big Hit Entertainments inntekter, og dets popularitet fortsetter å imponere. En artikkel fra 2019 i underholdningspublikasjonen The Hollywood Reporter opplyser at boybandet representererte hele 4,65 milliarder av Sør-Koreas GDP, medregnet alt fra salg av plater til merch. Bandet har også angivelig ført til økt turisme til landet, og én av 13 turister sier at BTS var grunnen til at de besøkte Sør-Korea.