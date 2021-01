Gründerduo ser milliardmuligheter i ruinene

Gründerne har fått støtte fra Innovasjon Norge og Trønder Energi. I våres fikk de én million kroner fra Forskningsrådets Stud-ent-ordning, som gjorde at de to gründerne kunne jobbe med Waid på heltid og få inn to ekstra personer i teamet. Nå søker de investorer for å få inn ytterligere fire millioner kroner for å kunne ansette flere utviklere.