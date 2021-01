I annerledesåret 2020, med deler av verden i lockdown og en hel verden med smittefrykt, har netthandel virkelig tatt av. Tall fra Virke viser at vi brukte rundt 20 milliarder kroner mindre på reiser, opplevelser og andre tjenester på slutten av fjoråret sammenlignet med året før. De pengene har vi heller handlet varer for. I snitt handler hver nordmann nå for over 40.000 kroner på nett, en vekst på rundt 30 prosent.