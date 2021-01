Norsk startup: – Vi hadde ukentlige samtaler med Det hvite hus

– Å forstå bevegelsesmønstre under pandemien har vært helt avgjørende for selskaper og organisasjoner for å kunne navigere og ta riktige valg. Vi har bygget opp et «social distancing scorecard», og over 15 millioner har brukt dette i USA nå, sier Walle, og nevner brukere som The White House, CDC (USAs svar på Folkehelseinstituttet), guvernører og borgermestre.