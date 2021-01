30 nye sykehjemsplasser - takket være Kjell Inge Røkke

– Asker har et brutto driftsbudsjett på 7,6 milliarder kroner og vil ikke i vesentlig grad bli påvirket av en enkeltpersons disposisjoner. Dette er nok mer en problemstilling i mindre kommuner hvor det kan endre kommunens økonomiske handlingsrom. Når det er sagt så er det viktig for oss at kommunen oppleves som en attraktiv kommune også for de av våre innbyggere med høy formue.