Denne start-upen har nesten 60.000 kvadratmeter i Oslo

– Jeg kommer fra en bondefamilie. På gården har vi et stort, dyrt og moderne lager. Men problemet er at hver eneste sommer står det tomt. Og senere på året, under innhøstingen, hadde vi nesten alltid for lite plass om avlingen var god. Da måtte vi leie et annet lager langt unna. Senere fant vi ved en ren tilfeldighet en eplegård i nærheten som hadde en dårlig sesong. Vi leide alt de hadde av plass umiddelbart, forteller Kvedaras.