– Kryptovaluta kan gå ad undas!

– Vi investerer i tidlig fase og vet at de færreste startups overlever. Det er helt greit ikke å lykkes, men de få som lykkes, må lykkes veldig bra for at vi skal gjøre det bra. Der hvor markedene er virkelig store og det kan skapes milliardselskaper er perfekt for oss. Vi jobber mot at selskapene våre skal være interessante og plukkes opp av de mest kompetente, internasjonale VC-fondene. Da har vi lykkes som en tidlig investor og selskapene har alle forutsetninger for å lykkes i den überkompetative tech-verden.