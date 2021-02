– I disse dager bygges verdens første ladenettverk for elbåter hele veien fra Dalen i Telemark til Kragerø, og rundt ti ladestasjoner vil stå klare denne sommeren. Dette koster noen millioner kroner og blir finansiert gjennom et spleiselag der kommunene tar en del, fylkeskommunen en del og staten tar sin del. Det er kommunene som er ansvarlig for drift og vedlikehold. Vi vil at ladestasjonene skal være tilgjengelige for alle, for da åpnes det opp for et større elbåtmarked, sier Johre og fortsetter: