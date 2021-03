Bare to land kan vinne kappløpet om selvkjørende biler

Seres, som kom til Norge fordi hennes matematiker-pappa flyttet fra Jugoslavia til Norge på grunn av et forskningsprosjekt, jobbet som utvikler og forsker ved Norsk Regnesentral, Skrivervik Data og Universitetet i Oslo. Hun har også vært direktør for forretningsutvikling i IT-selskapet Fast Search & Transfer. Hun er senere blitt utnevnt som Norges mest innflytelsesrike kvinne innen IT. Tidligere i år kom hun ut med boken «Staten og dataen», hvor hun blant annet peker på hvordan teknologi er blitt den største maktfaktoren i dagens demokrati. Hun foreslår noen veier inn i den digitale fremtiden som passer unikt godt for Norge. Boken dreier seg også om at offentlig sektor må ta på seg sitt demokratiske utviklingsansvar og skape plattformer for innovasjon. For Norge ser Seres to store muligheter: havet og offentlige tjenester som innovasjonsplattform.