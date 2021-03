Vestkantfamilien hamstrer aksjeleiligheter, mens faren må svare for massesøksmål

Hele familien hamstret aksjeleiligheter i den samme bygården. Far, mor, sønn og datter. Alt er bare harmoni i Bogstadveien 3 & 5, får vi opplyst. Bortsett fra at farens forrige handletur i samme gate endte i et massesøksmål.