Sentrum skal bli bilfri – store bilselskaper flytter inn

Karl Johans gate i Oslo. Paradegaten som strekker seg fra Jernbanetorget til slottet har hatt et utfordrende år. Det gikk fra et yrende liv til en kilometer med stengte butikker og serveringssteder. Håp om bedre tider er blitt slått i bakken av noen ord på en pressekonferanse, og desperasjonen etter litt omsetning har økt i takt med ukene som er gått. Men håpet er tilbake, i hvert fall for butikkene, som har fått lov til å åpne igjen.