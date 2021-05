Satser på diamanter dyrket i et laboratorium

Et av verdens største smykkemerker slutter å bruke naturlige diamanter, til fordel for menneskeskapte diamanter fra et laboratorium. I Norge satser ekteparet Jenny Gørvell-Dahll og Danuka Hewage alt på lab-diamanter, mens Terje Gaupseth i Tesori Diamanter tror naturlige diamanter vil fortsette å dominere.