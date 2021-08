PÅ LANDET: Rørosmeieriet har vært i drift siden 2001 og startet med fire ansatte. Nå er de snart 45 i sving og omsetter for 218 millioner kroner. Selskapet har levert positivt resultat siden 2009, og har de siste fire regnskapsårene levert resultater etter skatt for over 49 millioner kroner. Foto: Nicolai Giil