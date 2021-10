Disse selskapene satser på batterifabrikker i Norge: – Vi kan få enormt med nuller allerede i 2030

Flere steder i Norge er det lagt store planer for en ny, grønn industri. NHO tror på en omsetning på over 90 milliarder kroner i året, og at de ferske aktørene vil utkonkurrere de utenlandske batterikjempene. Kan batterier være den nye oljen?