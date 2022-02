Denne lille kommunen pøser ut milliardbedrifter

I 2023 er det 60 år siden faren hans startet et lite verksted for fiskebåter. Nå er det et verft som omsetter for 2 milliarder kroner. Den første riggen ble bygget i 1994, det første nybygde skipet fulgte like etter. Familieselskapet har levert fiskebåter, ferger og nylig et krillfartøy som skal søke lykken i Antarktis. Neste år leveres en frysetråler.