Som kjent er EU avhengig av olje- og gass fra Russland. Det store landet i øst er kilde til 40 prosent av gassimporten og 25 prosent av oljeimporten til EU. Dermed er frykt og risiko viktige drivere til at prisene setter fart. Og volatiliteten er høy. USA stoppet import av russisk olje og bidro til at oljeprisen steg til over 130 dollar fatet i begynnelsen av denne uken, men plutselig fikk den et markant fall på onsdag, før den hentet seg litt inn igjen dagen etter. Energianalytiker og partner i Pareto, Nadia Martin Wiggen, tror oljeprisen kan gå over 130 dollar igjen på kort sikt, og at den vil forbli på over 100 dollar de neste to årene.