Han står bak milliardprosjektet på Hafjell: – Vi vil bygge 600 leiligheter til

Stein Plukkerud har bygget hytter, leiligheter og tomter for over 1,5 milliarder kroner på Hafjell. Nå er han utsolgt for hyttetomter. Neste prosjekt er en gigantisk leilighetsutbygging.