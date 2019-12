Skyhøy vekst og forventninger

Nel Hydrogen var vårt "top pick" innen fornybar energi for 2019, og til tross for at aksjen er opp over 70 prosent i år, så er det en het kandidat til "top pic" i 2020 også.

Utviklingen av markedet for grønn hydrogen går enormt fort, og etterspørselen kan mangedobles etter hvert som flere industrisektorer adapterer hydrogen. Markedet blir i hovedsak drevet av lavere priser på fornybar energi, ettersom ca. 75 prosent av kostnaden ved produksjon av hydrogen er relatert til strømpris. Grunnet et prisfall på over 90 prosent for solceller de siste ti årene, er hydrogen blitt det billigste og mest miljøvennlige alternativet for mange bransjer. For eksempel signerte Scatec Solar en ny solpark i Tunisia tidligere denne uken, hvor de selger strøm for 0.024 dollar pr kilowatt/time, ny rekord i Afrika. Dersom denne strømprisen brukes til å produsere grønn hydrogen, så vil hydrogen være billigere enn dagens marked for å produsere hydrogen basert på naturgass, som er på 100 milliarder dollar i året.

Nel er i en veldig god posisjon til å ta del i denne utviklingen, ettersom de er verdensleder på produksjonsutstyr for hydrogen, elektrolyse, som de har utviklet og levert i over 80 land siden 1928. Mange har begynt å få øynene opp for hydrogen, men det er fortsatt tidlig fase, og vi tror det kan være lurt å kjøpe Nel før hydrogen skal vises frem i storskala under OL i Tokyo i 2020.

Kjøp, kursmål 10 kroner