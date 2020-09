Perfekt storm for ABG

MIDT I SMØRØYET: For noen peker pilene oppover, som Pexip og Odd Sverre Østlie (t.v.), mens for andre som Norwegian-sjef Jacob Schram peker pilene nedover. Felles for dem begge er at de i løpet av våren hyret inn ABG og adm. direktør Jonas Ström (t.h.) til å hente inn penger. Foto: -