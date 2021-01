Nordnorsk bank-spice

Dealen med Helgeland Sparebank vil resultere i et noe svakere 2021-resultat for SpareBank 1 Nord-Norge som følge av engangskostnader. Når det er sagt, er vi fortsatt positive til NONG. Særlig når vi ser forbi 2021, og retter blikket mot 2022. Det har vært mye frem og tilbake rundt utbyttene i det siste, men kapitalen som nå blir holdt tilbake blir ikke borte. Vi mener man bør kunne se mot normaliserte utbytter for 2021 – utbetalt våren 2022. Da vil vi også se at SpareBank 1 Nord-Norge får normalisert sine utbytter, med et potensial for ekstrautbetalinger som følge av at banken er overkapitalisert.

Vårt kursmål er passert etter at egenkapitalbeviset steg 17 prosent i fjerde kvartal, men vi anbefaler fortsatt kjøp. Banken driver godt, konsentrerer seg om kjernevirksomheten og har en sterk markedsposisjon. Vi tror et normalt utbytte for 2021 vil ligge på minimum 3,30 kroner, og dette gir en yield på 4,5 prosent på dagens kurs. En renteoppgang til høsten vil være svært positivt for både inntjening og sentiment for hele sektoren, og en potensiell deal med SpareBank 1 SMN er en het potet – den fusjonen ville skapt en kanonbank!