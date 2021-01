NAS-aksjonær? Evakuer, evakuer, evakuer!

Norwegian var siden børsnoteringen i 2003 lastet opp med store, kjente og mektige investorer. Men både fondsforvalterne og de profesjonelle investorene så tegningen tidlig i 2020; Norwegian fikk trøbbel med høy gjeld og parkerte fly.

I en to-måneders-periode i fjor vår dumpet derfor proffene samtlige NAS-aksjer, rett og slett for å unngå et større tap enn nødvendig. Og de gjorde rett.

De fleste tømte VPS-kontoen til datidens aksjekurser mellom 100 og 30 kroner.

TIL RØTTENE: Norwegian vil etter restruktureringen kun operere den lønnsomme delen gründer Bjørn Kjos skapte i sin tid som toppsjef i flyselskapet. Foto: Heiko Junge

Smart? Ja, absolutt. Og det er viktig å ta lærdom av hva de gjorde.

For siden da har ikke proffene tatt i NAS med ildtang en gang, rett og slett fordi en gjeld på 80 milliarder og seks statssubsidierte fly i luften ikke har noen egenkapitalverdi.

Likevel har småsparerne gått i flokk, og handlet NAS-aksjen som fulle sjømenn.

Norwegian Air Shuttle Begynte med innenlandsruter i Norge med Boeing 737-300 i 2002.

Lenge var gründerne Bjørn Kjos og Bjørn Kise med sine familier største aksjonær.

Bjørn Kjos kastet inn håndkledet som sjef i juni i fjor, og selskapet ledes nå av Jacoc Schram og finansdirektør Geir Karlsen.

Er etter corona i full gang med sin andre massive refinansiering

Under konkursbeskyttelse i Irland og Norge

Har planer om en flåte på 40-50 fly og gjeld på 20 milliarder etter konkursbeskyttelsen

Har kuttet langdistansesatsingen

Selskapet eies nå primært av småsparere

Torsdag morgen ble det kjent at norske myndigheter vil tegne seg i en hybridobligasjon, og aksjemarkedet tok bølgen.

På høyt volum skjøt NAS-aksjen i været, og steg hele 13,3 prosent.

Det er intet mindre enn svært fascinerende, og priser egenkapitalen til abnorme 2,7 milliarder kroner med en aksjekurs på 68 kroner.

At enkelte daytradere aksjen er jo greit, men dagens langsiktige aksjonærer må ha falt i koma: I Nye Norwegian – etter å ha deltatt med 400 millioner kroner i kapitalinnhentingen – vil dagens aksjonærer sitte igjen med smuler av selskapet. Og når tilretteleggerne skriver «omtrent 5 prosent», skal ikke dette mulighetsrommet tolkes som 4–15 prosent, men 4,7–5,1 prosent.

For Norwegians aksjonærer er det bare én ting å gjøre: Nå må man selge aksjene, realisere det eventuelle tapet som er der, og heller se hvordan NAS vil se ut i april. Når selskapet får fullført prosessene i Irland med gjeldssanering, gjeldskonvertering og tilbakelevering av fly, kan det være at Norwegian blir finansielt bærekraftig og NAS investerbart. Men i dag er vi ikke der. Dagens aksjonærer bør gjøre det samme som proffene gjorde i fjor vår: Komme seg ut.

Nå er det tid for rollebytte.

Største aksjonærer i Norwegian Posisjon Aksjonær Eierandel 1 Avanza Bank AB 14,61% 2 Nordnet Bank AB 8,47% 3 Saxo Bank A/S 8,39% 4 Euroclear Bank S.A./N.V. 5,78% 5 Clearstream Banking S.A. 4,48% 6 Swedbank AB 4,22% 7 DP Aircraft Ireland 3,88% 8 Danske Bank A/S 3,39% 9 The Bank of New York Mellon 2,98% 10 Nordea Bank 2,91% Infront

Men er det virkelig så enkelt å påstå bombastisk at Norwegian-aksjene skal selges i det du leser dette? Ja. I aller høyeste grad.

Norske myndigheter krever at «institusjonelle og strategiske investorer» hoster opp 3 milliarder kroner for at staten skal tegne seg for 1,5 milliarder i hybriden.

Samlet stiller staten og investorene med 4,5 milliarder kroner, og disse skal ha 70 prosent av aksjene i Nye Norwegian. Det er disse som ender opp med makten, og de suppleres av kreditorer som konverterer gjeld til egenkapital. De vil ende med 25 prosent av aksjene.

Ved hjelp av den nye aksjonærlisten ser man at krysningspunktet vil gi en emisjonskurs på mellom 6,70 og 6,80 kroner pr. aksje. Nye Norwegian ligger an til å kunne få omkring 1 milliard aksjer, og kursen skal følgelig stupe.

Om aksjekursen holdes på dagens nivåer, skal det imidlertid påpekes at fortrinnsretten vil ha en verdi – men det kan denne gangen kun bli gitt én rett pr. femte eide aksje. Det er fortsatt noen uker til disse blir trykket opp.

I tillegg til at dagens aksjonærer blir skyllet ut med badevannet, er det like åpenbart at Norwegians egenkapital ikke skal prises til 2,7 milliarder kroner på Oslo Børs. Det står «SØKER KONKURSBESKYTTELSE» på merkelappen.

Om dagens kurs hadde vært «riktig», skal Nye Norwegian ha en markedsverdi på godt over 53 milliarder kroner etter restruktureringen. Det er jo naturligvis en utopi.

Til dagens aksjonærer: Redd deg selv, selg NAS og se om selskapet overlever. Det gjør vondt å tape penger, men det første tapet er ofte det billigste.